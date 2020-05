Tình báo Mỹ cáo buộc Trung Quốc "giấu" dịch để tích trữ vật tư y tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Bloomberg)

Theo báo cáo tình báo 4 trang của Bộ An ninh Nội địa Mỹ được đề ngày 1/5 do hãng thông tấn AP tiếp cận, chính quyền Trung Quốc đã “cố tình che giấu thế giới mức độ nghiêm trọng” của đại dịch Covid-19 từ đầu tháng 1.

Báo cáo cho biết trong khi thông tin sai lệch về mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh, Trung Quốc đã tăng cường nhập khẩu và giảm xuất khẩu các vật tư y tế.

Tình báo Mỹ cáo buộc Trung Quốc trì hoãn thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về việc coi Covid-19 là “bệnh truyền nhiễm” trong phần lớn khoảng thời gian của tháng 1 để nước này có thể đặt hàng vật tư y tế từ nước ngoài. Đây là lý do khiến số khẩu trang, đồ bảo hộ và găng tay do Trung Quốc nhập về tăng vọt.

Theo báo cáo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, các kết luận được đưa ra dựa trên 95% khả năng rằng, sự thay đổi của Trung Quốc về hành vi nhập khẩu và xuất khẩu không diễn ra theo cách thông thường.

Bộ An ninh nội địa Mỹ cho rằng Trung Quốc đã cố tình tìm cách che giấu sự thay đổi trong hoạt động thương mại của mình bằng cách bác bỏ thông tin nước này cấm xuất khẩu vật tư y tế hay trì hoãn cung cấp dữ liệu về thương mại.

Thông tin trên được tiết lộ trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây liên tục chỉ trích Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về sự bùng phát của Covid-19, khi dịch bệnh khiến hơn 246.000 người thiệt mạng và hơn 3,4 triệu người trên toàn thế giới bị lây nhiễm.

Tổng thống Trump và các quan chức cấp cao của Mỹ đặt ra giả thuyết rằng Covid-19 bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, đồng thời cho biết chính quyền Mỹ đang tiến hành cuộc điều tra về vấn đề này. Cả chính quyền Trung Quốc và lãnh đạo phòng thí nghiệm Vũ Hán đều bác bỏ cáo buộc trên.

Trong bình luận trên Twitter hôm 3/5, Tổng thống Trump dường như đổ lỗi cho giới chức tình báo Mỹ vì không đưa ra cảnh báo sớm hơn về mức độ nguy hiểm mà dịch Covid-19 có thể gây ra.

“Tình báo vừa báo cáo với tôi rằng tôi đã đúng, và họ họ không nêu vấn đề về virus corona mãi cho tới cuối tháng 1, ngay trước lệnh cấm các chuyến bay từ Trung Quốc tới Mỹ của tôi”, Tổng thống Trump bình luận, đồng thời cho biết tình báo Mỹ chỉ đề cập tới virus corona như một vấn đề bình thường và không gây ra mối đe dọa.

Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn tin từ một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết, cộng đồng tình báo Mỹ đã thông báo cho Tổng thống Trump 2 lần trong 8 ngày, trước khi ông chủ Nhà Trắng áp lệnh hạn chế đi lại với Trung Quốc.

Trong thông báo ngày 23/1, ông Trump được cảnh báo Covid-19 có thể sẽ lây lan từ Trung Quốc ra toàn cầu, tuy nhiên virus này sẽ không gây tử vong cho phần lớn những người bị nhiễm.

Lần tiếp theo giới chức tình báo Mỹ nói với Tổng thống Trump về Covid-19 vào ngày 28/1, khi ông nhận được thông tin cho thấy virus này đã lan ra ngoài Trung Quốc, nhưng toàn bộ số ca tử vong vẫn chỉ trong lãnh thổ Trung quốc. Ông Trump khi đó được báo cáo rằng, Trung Quốc không chia sẻ dữ liệu quan trọng về Covid-19.

Mỹ hiện vẫn là ổ dịch Covid-19 lớn nhất thế giới với hơn 68.500 ca tử vong và hơn 1,1 triệu ca nhiễm bệnh.

Tác giả: Thành Đạt

Nguồn tin: Báo Dân trí