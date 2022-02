Tìm danh tính thi thể người đàn ông trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

Ngày 5/2, Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương tìm kiếm danh tính thi thể người đàn ông trôi dạt vào bờ biển.

Vào khoảng 15h45 ngày 2/2, người dân phát hiện một thi thể nam giới chưa rõ danh tính trôi dạt vào khu vực kè đá bãi biển thuộc thôn Hải Phong 2, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc. Nạn nhân cao khoảng 1m75, từ 35 đến 40 tuổi; mặc quần jean màu xanh, chân đi giày thể thao màu đen, trên người có các chấm hình xăm màu đen dọc theo vùng bụng đến ngực.

Điện thoại và giấy tờ được phát hiện trong túi quần thi thể.

Bên trong túi quần có một chiếc điện thoại màu đỏ, nhãn hiệu HONOR, kèm theo một chiếc thẻ màu hồng ghi chữ Trung Quốc. Hiện Công an thị xã Kỳ Anh đã thông báo đến Cục C02 – Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Công an các huyện, thành phố, thị xã phối hợp truy tìm danh tính nạn nhân.

Tác giả: Hoài Nam

Nguồn tin: Báo Tiền phong