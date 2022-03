TikTok bị Mỹ điều tra vì đầu độc giới trẻ

Tổng chưởng lý nhiều bang ở Mỹ bao gồm California, Florida, Kentucky, Massachusetts... vừa đồng loạt yêu cầu điều tra TikTok vì gây tổn hại lên sức khỏe thể chất và tinh thần của giới trẻ. Theo bà Maura Healey, Tổng chưởng lý bang Massachusetts, quá trình điều tra sẽ xem xét những hậu quả tiềm ẩn TikTok để lại trên sức khỏe trẻ nhỏ và thanh thiếu niên.

Chia sẻ nội dung độc hại dành cho trẻ em

TikTok bị điều tra vì những nội dung được gợi ý đến người dùng có thể sẽ đe dọa sức khỏe thế chất và tâm lý giới trẻ. Các nhà bảo vệ trẻ em cũng cho rằng thuật toán của TikTok liên quan đến các nguy cơ về rối loạn ăn uống, ngược đãi bản thân và thậm chí tự tử ở trẻ em.

Nền tảng này lại sở hữu 1 tỷ người dùng hàng tháng và phổ biến trong giới trẻ, đặc biệt là trẻ nhỏ, theo AP.

Sử dụng TikTok có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực lên sức khỏe thanh thiếu niên, trong đó bao gồm chứng rối loạn ăn uống, lo âu, trầm cảm và tự tử. Ảnh: Getty Images.

“Trẻ em và thanh thiếu niên đang phải đối mặt với chứng lo âu, trầm cảm. Do đó, chúng tôi không thể tiếp tục để các mạng xã hội gây tổn hại lên sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng”, bà Maura Healey cho biết.

Tháng trước, Texas cũng vừa mở một cuộc điều tra TikTok về vi phạm quyền riêng tư của trẻ em và tiếp tay cho hành vi buôn người.

“Tội phạm sử dụng TikTok để lừa đảo tuyển dụng thanh thiếu niên, đồng thời buôn người và thuốc phiện”, Ken Paxton, Tổng chưởng lý bang Texas chia sẻ vào tháng 2.

“Bọn trẻ đang phải lớn lên trong thời đại của mạng xã hội. Nhiều đứa trẻ thậm chí còn học theo những con người được TikTok ‘tô hồng’”, Rob Bonta, Tổng chưởng lý bang California cho biết. Ông Bonta cho rằng điều này sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng lên tâm lý và thể chất của trẻ.

Về phần mình, TikTok cho rằng nền tảng tập trung vào các trải nghiệm dành riêng cho các nhóm tuổi, trong đó giới hạn tính năng gửi tin nhắn trực tiếp (Direct Message) đối với trẻ em. Công ty cũng tích hợp sẵn các công cụ như giới hạn thời gian sử dụng để bố mẹ dễ dàng kiểm soát con mình sử dụng mạng xã hội chia sẻ video này.

TikTok hiện là nền tảng chia sẻ video ngắn nổi tiếng trong bộ phận giới trẻ. Ảnh: Getty Images.

Thuật toán của TikTok quyết định những nội dung mà người dùng sẽ tiếp nhận. Chính điều này đã khiến ngày càng nhiều người khó thoát khỏi mạng xã hội này, The Verge đánh giá .

Tuy nhiên, cách thức nền tảng này hoạt động hiện vẫn còn nhiều ẩn số. Do đó, cuộc điều tra của Tổng chưởng lý 8 bang tại Mỹ tập trung xem xét “nguyên lý và kỹ thuật” TikTok đã dùng để tăng tương tác, thời gian giới trẻ dùng để “lướt” mạng xã hội này.

Những bê bối trong quá khứ

Trước đó, TikTok cũng từng vướng phải nhiều cuộc chiến pháp lý liên quan đến phân bổ nội dung cho người trẻ. ByteDance, công ty mẹ của TikTok, đã phải chịu mức phạt kỷ lục 5,7 triệu USD vì Musical.ly, tiền thân của TikTok, thu thập thông tin của trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của cha mẹ.

Án phạt yêu cầu TikTok hạn chế nội dung và tương tác từ người dùng là trẻ em dưới 13 tuổi. Gần đây, nhiều nhà khoa học cũng cảnh báo với số lượng người dùng khổng lồ của TikTok, hiện có quá ít nghiên cứu về ảnh hưởng của nền tảng lên sức khỏe người dùng.

Trả lời phỏng vấn của The Verge, Ben Rathe, đại diện TikTok cho biết công ty hoan nghênh quan tâm của các Tổng chưởng lý lên sự an toàn của người dùng trẻ. “Chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin về bảo vệ an toàn và bảo mật cho trẻ em của mình”, đại diện chia sẻ.

Cuộc điều tra không chỉ ảnh hưởng đến TikTok. Các công ty khác như Meta và Snapchat cũng học hỏi nền tảng chia sẻ video ngắn này để bổ sung các tính năng mới cho mạng xã hội của mình.

Học theo TikTok, các mạng xã hội khác như Facebook có thể mắc phải các vấn đề pháp lý tương tự TikTok. Ảnh: AP.

Meta ước tính thời gian trẻ em dùng để lướt TikTok gấp đôi thời gian của chúng cho Instagram. Một báo cáo khác cũng chỉ ra người Android tại Mỹ xem TikTok nhiều hơn các video của YouTube. Tuy nhiên, việc học theo TikTok sẽ khiến các nền tảng này lọt vào tầm ngắm của giới quan chức Mỹ tương tự TikTok.

Theo New York Times, các nhà quản lý hiện rất chú ý đến an toàn của trẻ em trên thế giới mạng. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa yêu cầu Quốc hội thông qua luật về quyền riêng tư và quảng cáo của trẻ em.

Facebook và Instagram còn bị tố sử dụng các phần mềm theo dõi hoạt động lướt web của trẻ vị thành niên, đồng thời sử dụng các dữ liệu này cho thuật toán quảng cáo. Tháng 11/2021, một loạt bang tại Mỹ cũng mở cuộc điều tra chung nhằm vào Meta vì đe dọa an toàn và sức khỏe của trẻ.

Theo một cuộc điều tra nội bộ của Meta, việc sử dụng Instagram có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực lên sức khỏe thể chất và tinh thần của thanh thiếu niên, trong đó bao gồm chứng trầm cảm, rối loạn ăn uống và tự tử.

