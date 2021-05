Tiểu thương đi thăm người ốm, cả chợ bị đóng cửa

Ngày 7/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, cho biết thành phố cho phong tỏa và đóng cửa tạm thời chợ cá Bến Do thuộc phường Cẩm Thủy.

Chợ cá Bến Do phải dừng hoạt động do có người tiếp xúc với bệnh nhân mắc Covid-19. Ảnh: Việt Hùng.

Nguyên nhân đóng cửa do ông N.V.S. (trú phường Quang Hanh, đang kinh doan tại chợ Bến Do) là F1 tiếp xúc với bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, TP. Cẩm Phả phong tỏa, đóng cửa tạm thời chợ Bến Do và các nơi ông S. lui tới. Đồng thời, phun khử khuẩn toàn bộ chợ Bến Do cùng nơi ở. Cơ quan y tế cũng lấy mẫu xét nghiệm 8 F2 và tiến hành truy vết các F3.

Theo lịch sử dịch tễ, ngày 29/4, ông S. cùng gia đình từ TP Cẩm Phả về huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, rồi lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để thăm người ốm. Tại đây, ông S. tiếp xúc với bà T.T.H., người được Bộ Y tế công bố mắc Covid-19.

Ngày 2/5, ông S. đi xe taxi từ Thái Bình trở về nhà riêng tại phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả.

Trong các ngày 3-5/5, ông S. đi bán hàng hải sản tại chợ Bến Do, phường Cẩm Thủy, tiếp xúc với nhiều người. Đến chiều, ông S. đón con ở cơ sở mầm non tư thục Bình An và đến cửa hàng tạp hóa để mua hàng.

Sáng 6/5, sau khi biết bà H. mắc Covid-19, ông S. tự đi xe máy tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả để khai báo y tế và được đưa đi cách ly.

Trước đó, cơ quan y tế TP Cẩm Phả tổ chức truy vết và cách ly tập trung, cách ly tại nhà hơn 500 trường hợp là F1, F2 của bệnh nhân 2998 mắc Covid-19.

Từ ngày 29/4, bệnh nhân 2998 (nữ, 32 tuổi, địa chỉ tại Thanh Khê, Đà Nẵng) đã đến quán bar 1900, phố Tạ Hiện, Hà Nội và nhà hàng Anh Dũng, Sa Pa, Lào Cai. Các trường hợp F1, F2 và F3 tại TP Cẩm Phả là những người liên quan những địa điểm bệnh nhân 2998 đi qua.

