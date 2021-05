Tiêu thụ điện mùa hè tăng 12%, Nghệ An cam kết đảm bảo đủ điện

Xây dựng nhiều kịch bản ứng phó

Để chuẩn bị ứng phó với đợt nắng nóng năm 2021, Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) đã chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng triển khai các giải pháp, kịch bản đã đề ra để đảm bảo cung cấp điện cho toàn địa bàn tỉnh Nghệ An.

Công nhân PC Nghệ An kiểm tra thiết bị ngoài trời tại TBA Hưng Hòa (Nghệ An)

PC Nghệ An thông tin, trong mùa nắng nóng năm nay tại Nghệ An sẽ có nhiều đợt nắng nóng kéo dài, kéo theo nhu cầu sử dụng điện để làm mát sẽ tăng hơn những năm trước. Dự kiến, sản lượng điện sẽ tăng cao, công suất dự kiến khoảng 820 MW. Để đảm bảo cấp điện ổn định trước nhu cầu sử dụng điện có chiều hướng tăng cao trong dịp hè năm 2021, PC Nghệ An đã chuẩn bị “kịch bản” kỹ càng, với nhiều giải pháp cấp điện cho người dân và doanh nghiệp.

Ông Lê Quang Thanh – Phó giám đốc PC Nghệ An cho biết, năm 2021 được dự báo là không nắng nóng như năm trước, thế nhưng dù dịch bệnh kéo dài nhưng phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động ổn định trở lại theo đó lượng tiêu thụ điện năng dự kiến sẽ tăng. Về dự báo phụ tải, mức tăng sản lượng năm nay sẽ cao hơn năm trước ở mức trên 12%. Giải pháp quan trọng và cơ bản nhất được đơn vị xác định là tăng công suất cung ứng điện, với việc nhanh chóng hoàn thành xây dựng các TBA, đường dây cấp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ cuối năm 2020 đến nay PC Nghệ An đã triển khai xây dựng, lắp đặt hàng trăm công trình lớn nhỏ gồm: Nâng công suất TBA 110kV tuyến Cửa Lò, nâng công suất TBA 110kV Quỳnh Lưu, hoàn thành nâng cấp ĐZ 110kV từ Quỳnh Lưu – Quỳ Hợp. Cùng với đó cải tạo, nâng cấp đường trục hạ thế; thay công tơ định kỳ; tăng cường đại tu, vệ sinh lộ đường dây, máy biến áp; thay thế tên biển số lộ, số cột, biển báo an toàn tuyến đường dây trạm biến áp…và đang thực hiện kế hoạch đóng điện đưa vào vận hành TBA 110kV Con Cuông, nâng công suất TBA 110kV Hưng Nguyên và Quỳ Hợp trong tháng 6/2021. Sau khi đóng điện, trạm sẽ đóng điện kịp thời phục vụ nhu cầu sử dụng điện của người dân trong những tháng hè; hỗ trợ cấp điện ổn định, an toàn trên địa bàn.

Tuy nhiên theo PC Nghệ An, trường hợp sản lượng tăng cao ngoài dự kiến qua theo dõi dự báo sẽ khó có thể xảy ra và thực tế nếu xảy ra thì hạ tầng điện bao gồm ĐZ trung áp, các trạm biến áp và lưới điện hạ thế vẫn sẽ đáp ứng được. Việc cắt điện luân phiên để tiết giảm công suất theo thông báo của EVN sẽ không xảy ra tuy nhiên không loại trừ một số trường hợp như: Nguồn điện của cả hệ thống bị trục trặc, sự cố như sự cố các tổ máy thủy điện, sự cố ĐZ 500kV Bắc – Nam dẫn đến không huy động công suất lưới điện toàn hệ thống sẽ tự động sa thải. Ngoài ra còn có vấn đề về lịch bảo trì, bảo dưỡng của các nhà máy điện (nhiệt điên, thủy điện) cũng có thể dẫn đến thiếu nguồn cần có sự điều tiết công suất giữa các vùng.

Trong giai đoạn tới, khu vực lân cận Nghệ An có ghi nhận sự tăng đột biến về phụ tải đặc biệt là khu vực Thanh Hóa, và ở Nghệ An cũng sẽ có sự tăng đột biến vào cuối 2021 khi các KCN Hoàng Mai 1 và KCN WHA đi vào hoạt động. Đây không chỉ là bài toán của riêng ngành điện Nghệ An mà đối với hệ thống điện miền Bắc cũng như trong cả nước. Để giải quyết EVN sẽ có các giải pháp điều phối công suất đáp ứng theo nhu cầu. Các kịch bản cấp điện đã được xây dựng ở mức độ lưới điện truyền tải (220kV, 500kV) nhằm huy động và cân đối công suất khu vực Bắc – Trung – Nam. Như vậy, ở mức độ ngắn hạn việc ổn định cấp điện cho Nghệ An sẽ được đảm bảo ổn định và liên tục.

PC Nghệ An lưu ý sử dụng điện mùa nắng nóng

PC Nghệ An cũng lưu ý, để lưới điện vận hành ổn định trong dịp cao điểm nắng nóng, rất cần sự phối hợp tuyên truyền của các cấp chính quyền, cơ quan truyền thông địa phương và trung ương về nội dung sử dụng hợp lý, tiết kiệm. Nội dung này rất quan trọng đối với hệ thống nguồn và lưới điện Quốc gia, sẽ tránh sự quá tải lưới điện không cần thiết do sử dụng không hợp lý, giảm hiện tượng hiệu ứng nhà kính giúp hạn chế ô nhiễm môi trường, có đủ nguồn điện phục vụ cho phát triển kinh tế sản xuất và cũng tiết kiệm chi phí sinh hoạt cho bản thân người dùng điện.

PC Nghệ An liên tục khuyến cáo khách hàng tránh chủ quan, lơ là, không để hiểu nhầm giữa giá điện và số điện tiêu thụ; sử dụng điện sao cho hiệu quả, tiết kiệm nhất khi bước vào mùa nắng nóng. Chỉ cần hành động nhỏ từ người dân như tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị có công suất lớn, sử dụng thiết bị tiêu thụ ít điện năng được gắn nhãn tiết kiệm năng lượng do Bộ Công Thương kiểm định sẽ giúp tiết kiệm điện.

PC Nghệ An đã chuẩn bị các kịch bản tăng trưởng điện dịp nắng nóng

Các gia đình nên sử dụng máy điều hòa không khí ở chế độ hợp lý mức 26-27 độ C trở lên và sử dụng quạt kết hợp để giảm thiểu điện năng tiêu thụ. Khi sử dụng phòng lạnh không mở cửa ra vào thường xuyên, không sử dụng các thiết bị điện có tính năng tỏa nhiệt trong phòng như bàn ủi, lò nướng, ấm điện, điện trở nấu nước nóng.

Gia đình có nhiều phòng, khi xem tivi nên tập trung xem cùng nhau, tắt hết các thiết bị ở các phòng lân cận. Chỉ sử dụng điện khi thật cần thiết, tránh sử dụng đồng loạt các thiết bị vào khung giờ cao điểm…

Đối với các nhà máy đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải. Cùng với đó thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm. Hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm.

Khuyến cáo khách hàng sử dụng điện như đã cam kết với ngành điện về phụ tải và khung giờ đã đăng ký, hoặc hạ công suất khi có yêu cầu của ngành điện do phụ tải tăng đột ngột…Khi mua sắm các thiết bị mới, chú ý sử dụng các thiết bị có nhãn công nhận tiết kiệm năng lượng của Bộ Công Thương. Hưởng ứng cùng ngành điện, phối hợp tuyên truyền, khuyến cáo các hộ xung quanh cùng thực hiện tiết kiệm.

Theo quy định và hướng dẫn của Chính phủ, đến 31/12/2020, PC Nghệ An đã thực hiện mua điện từ lưới điện mặt trời mái nhà của 790 chủ đầu tư với tổng công suất 91.999,68 kWp và sản lượng điện mua năm 2020 là 5.523.124 kWh. Trong 3 tháng đầu năm mua từ điện mặt trời là 2021: 12.743.289 kWh.

Tác giả: Hoàng Trinh

Nguồn tin: congthuong.vn