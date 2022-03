Tiểu tam gửi ảnh giường chiếu rồi ngông nghênh thách: "Chị thích thì đọ với tôi", đến khi chính thất quay sang nói lời cảm ơn thì mới hốt hoảng xin tha thứ!

Đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra, tiểu tam lại ngông nghênh thách thức chính thất. Tuy nhiên, cuối cùng màn xử lý thông minh của cô vợ cũng giải quyết tất cả.

Mới đây, một người vợ chia sẻ câu chuyện về cuộc hôn nhân của mình. Chuyện như sau:

"Thật sự chẳng hiểu lý do vì sao mà chồng em lại có bồ được. Bản thân anh ta trừ tí nhan sắc ra còn lại không được nước gì. Sức khỏe thì yếu, đi làm chẳng tháng nào đưa tiền về cho vợ được. Đại khái anh ta cũng có tí tiền nhưng hết đập nợ chỗ nọ, trả nợ chỗ kia thành ra em chẳng thấy tiền chồng. Em cũng chẳng thèm quan tâm, mình em tự làm nuôi con dư sức. Bố mẹ chồng khuyên nhủ anh ta chán rồi cũng thôi, không muốn nói đến nữa", cô vợ kể.

Ấy vậy mà người đàn ông này lại cặp bồ. Cô vợ hoàn toàn không biết chuyện này cho đến khi tiểu tam tìm đến. Đương nhiên, với bản lĩnh của mình, cô chẳng bao giờ nhún nhường.

Cô nhớ lại: "Đời thuở nhà ai tiểu tam lại tự động nhắn tin cho chính thất báo tin đang cặp kè với chồng người ta. Lúc đọc tin nhắn con bé kia gửi đến mà em tức đến mức bật cười luôn. Em bật cười vì vô lý quá mà, ở đâu ra việc đã cướp chồng lại còn coi như chiến tích.

Không rõ chồng em tiêm nhiễm vào đầu nó những gì nhưng từ thái độ nói chuyện, con bé đó nó nghĩ em bám riết chồng mình không buông. Hơn nữa, nó còn nói kiểu chồng em chán ngán vợ con, tình yêu đã cạn nhưng không nỡ bỏ. Nó còn gửi ảnh giường chiếu qua khoe khoang chồng em chiều nó lắm".

Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ngay khi cô tiểu tam tìm đến, người vợ dù tức giận trong lòng nhưng vẫn bình tĩnh tiếp chuyện. Trong suốt cuộc trò chuyện, cô chẳng hề vội vàng mà vẫn chờ xem đối phương nói thế nào.

"Càng nói, em càng cảm thấy buồn cười với kẻ thứ ba cùng lí lẽ của nó. Nó nói với em là buông tha cho chồng em, chúng nó yêu nhau thật lòng.

'Chị đừng mang đứa con ra làm lá chắn để ngăn anh ấy không bỏ chị. Chị thích thì đọ với em', nó ngông cuồng như thế. Đến lúc này, em cũng bực mình rồi, em nói thẳng: 'Này, em nói có thật không đấy. Nếu tình hình như thế thì chị mừng lắm, chị dâng anh ta cả hai tay cho em luôn. Em đỡ hộ chị với, bao năm nay chị sống dở chết dở với anh ta, may có em vào. Vậy chị làm đơn luôn, em nhắn chồng chị về ký hộ với. May quá là may", cô vợ kể.

Tiểu tam tìm đến chính thất và cái kết vả mặt.

Đi kèm đó là hình ảnh đoạn tin nhắn của tiểu tam và chính thất. Kẻ thứ ba liên tục nói rằng mình yêu chồng người khác chân thành và còn gửi cả "ảnh nóng" qua.

"Em là bạn gái bây giờ của anh H. Chị đừng mang đứa con ra làm lá chắn, thích thì đọ với em. Chị không thấy lạ khi anh H. chuyên đi đêm không về à, anh ấy ở chỗ em", tiểu tam nói.

Tuy nhiên, đáp lại chính thất lại tỏ ra vỡ òa vì vui mừng, thoải mái nói chuyện sẽ viết đơn ly hôn.

Những lời kỳ lạ từ chính thất khiến tiểu tam chột dạ. Lúc này, cô ta mới hỏi lí do. Cô vợ thủng thẳng đáp: "Chồng với chị bây giờ có cũng như không, chẳng phải bây giờ mà bao năm nay rồi. Đây thi thoảng còn bị con nợ vào tận nhà, chồng chị làm gì có tiền em ơi, đi ăn còn nợ đầm đìa cơ mà. Em nghĩ anh ta có tiền hay có gì. Chị chưa ly hôn là vì thương hại nhưng có em đỡ đần giùm thì thôi chị rút rồi yên tâm mà nuôi con".

Không chỉ vậy, cô còn gửi ra vài tấm ảnh, clip ông chồng quỳ gối xin lỗi vợ, mong vợ trả nợ giúp không xã hội đen tìm đến.

"Con bé kia xem xong kinh hồn bạt vía xin lỗi em tới tấp rồi nói rằng sẽ chia tay với chồng em ngay. Em thì cũng đã có luôn kế hoạch của riêng mình, quyết định ly hôn luôn ông chồng nặng nợ. Bình thường tưởng anh ta chỉ không có tiền, ham chơi nhưng bây giờ dính vào kẻ thứ ba thì em cũng không tiếc", cô vợ kiên quyết.

Đôi khi, trong cuộc sống chúng ta gặp phải tình huống khó lường. Những lúc đó, cái chính là người trong cuộc phải thật bình tĩnh để đưa ra cách xử lý ổn thỏa nhất. Và hơn hết, phụ nữ không sai thì đừng hốt hoảng hay nhún nhường, phải cho kẻ thứ ba biết chẳng phải ai cũng dễ bị bắt nạt.

Tác giả: An Thanh

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc