Tiếp bài người dân xây dựng “chui” ở Nghệ An: Xã lơ là thiếu trách nhiệm, huyện “giơ cao đánh khẽ”?

Xã Đô Thành “né tránh” trách nhiệm?

Ngày 29/4/2020, Phương Nam Plus đã đăng tải loạt bài viết “Nghệ An: Dân xây dựng trái phép, chính quyền xã Đô Thành không quyết liệt?” và “Nghệ An: Dân xây dựng trái phép, chính quyền xử lý khó đến vậy sao?” vào ngày 20/5/2020.

Mới đây, ngày 16/7/2020, Phương Nam Plus lại tiếp tục thông tin tới bạn đọc nội dung 2 hộ dân tại xóm Phú Xuân, xã Đô Thành xây nhà trái pháp luật trên đất nông nghiệp với tiêu đề “Vụ việc người dân xây dựng trái pháp luật ở xã Đô Thành: Chủ tịch UBND huyện đề nghị chuyển hồ sơ khởi tố vụ án”.

Theo đó, sự việc 2 hộ dân là ông Nguyễn Long và ông Nguyễn Quang Trung tại xóm Phú Xuân xây dựng công trình kiên cố trên đất nông nghiệp xảy ra từ lâu. Trước những sai phạm này, ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Đô Thành đã ký Quyết định về việc đình chỉ hành vi xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp ngày 31/3/2020 với nội dung “đình chỉ hành vi tự ý xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp tại xóm Phú Xuân đối với hộ ông Nguyễn Long”.

Đồng thời giao cho ông Long phải dừng ngay việc thi công xây dựng gara, lắp dựng khung thép trên đất nông nghiệp tại xóm Phú Xuân (xã Đô Thành); yêu cầu ông Nguyễn Long trong vòng 10 ngày phải tổ chức tháo dỡ các hạng mục công trình đã xây dựng trái pháp luật, khôi phục lại nguyên trạng thái ban đầu.

Tuy nhiên, sau nhiều lần UBND xã Đô Thành triệu tập, xử phạt hành chính đối với hộ ông Nguyễn Long và Nguyễn Quang Trung hay yêu cầu tự tháo dỡ những công trình sai phạm nhưng “lực bất tòng tâm”.

Ngày 6/8/2020, PV có mặt tại công trình của hộ ông Nguyễn Long và ông Nguyễn Quang Trung (xóm Phú Xuân, xã Đô Thành) xây dựng trái pháp luật trên đất nông nghiệp thì các công trình ấy không những đã hoàn thiện mà còn tổ chức khai trương rầm rộ, buôn bán kinh doanh bất chấp dư luận, pháp luật.

Trước đó, ông Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cũng đã nêu quan điểm của huyện về nội dung 2 hộ Nguyễn Long và Nguyễn Quang Trung (xóm Phú Xuân, xã Đô Thành) xây dựng nhà trái pháp luật trên đất nông nghiệp là: “Đáng nhẽ ra đã gọi là xử phạt hành chính, mà ông còn tái phạm thì kiến nghị chuyển hồ sơ khởi tố vụ án”.

Người đứng đầu chịu trách nhiệm?

Ngày 03/8/2020, UBND huyện Yên Thành đã có Văn bản số 1289/UBND-TNMT về việc xử lý tình trạng xây dựng công trình không đúng quy định trên đất nông nghiệp tại xã Đô Thành (lần 2).

Trong văn bản này, ngày 23/4/2020, UBND huyện Yên Thành đã ban hành Công văn số 647/UBND-TNMT về việc xử lý tình trạng xây dựng công trình không đúng quy định trên đất nông nghiệp tại xã Đô Thành liên quan đến trường hợp hộ gia đình ông Nguyễn Long và ông Nguyễn Quang Trung tại xóm Phú Xuân, xã Đô Thành.

Theo đó, UBND huyện Yên Thành đã yêu cầu UBND xã Đô Thành: “tổ chức đình chỉ, chỉ đạo việc yêu cầu khắc phục đối với hộ gia đình có hành vi vi phạm. Thời hạn hoàn thành trước ngày 30/4/2020. Trường hợp hộ gia đình không chấp hành thực hiện, củng cố hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, lập hồ sơ đề nghị thu hồi đối với phần diện tích vi phạm, xây dựng phương án cưỡng chế theo quy định pháp luật.

Trường hợp đủ điều kiện xử lý hình sự đề xuất chuyển hồ sơ đề nghị Cơ quan Công an huyện xử lý theo pháp luật. Trường hợp quá thời hạn nói trên, UBND xã Đô Thành không hoàn thành việc chỉ đạo yêu cầu khắc phục với các hộ gia đình hoặc để phát sinh các trường hợp mới thì Chủ tịch UBND xã Đô Thành phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND huyện”.

Tuy nhiên cho đến nay, UBND huyện Yên Thành chưa nhận được báo cáo kết quả xử lý của UBND xã Đô Thành, ngược lại theo thông tin phản ánh thì sự việc diễn biến ngày càng phức tạp.

Và để kịp thời xử lý vấn đề trên, UBND huyện Yên Thành yêu cầu UBND xã Đô Thành báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND huyện Yên Thành tại Công văn số 647/UBND-TNMT ngày 23/4/2020 về UBND huyện (qua phòng Tài nguyên Môi trường) trước ngày 10/8/2020.

Nội dung báo cáo phải thể hiện rõ ý kiến, biện pháp đề xuất xử lý triệt để liên quan đến vi phạm của các hộ gia đình nói trên. Bên cạnh đó, tổng hợp, đề xuất phòng Nội vụ để tham mưu UBND huyện thực hiện xử lý hình thức kỷ luật đối với tập thể, cán bộ liên quan để xảy ra sai phạm”.

Để làm rõ sự việc trên, làm việc với phóng viên, ông Phan Văn Tuyên – Chủ tịch UBND huyện Yên Thành thừa nhận: “Huyện có trách nhiệm về mặt quản lý nhà nước trong việc để xảy ra tình trạng xây dựng trái pháp luật tại xóm Phú Xuân. Tuy nhiên, đầu tiên bản thân Chủ tịch UBND xã phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra sự việc đó. Xã không thể không giải quyết, xã phải giải quyết và nếu có cưỡng chế thì lực lượng của xã”.

Ông Tuyên cương quyết: “Sự việc nằm trên địa bàn địa phương, xã phải chịu trách nhiệm”. Khi PV đặt ra câu hỏi, có hay không việc UBND xã Đô Thành bao che cho sai phạm của 2 hộ ông Nguyễn Long và ông Nguyễn Quang Trung thì ông Tuyên cho rằng, “chưa khẳng định được, tuy nhiên rõ ràng có hiện tượng xã lơ là, thiếu trách nhiệm trong quản lý nhà nước khi để xảy ra sự việc 2 hộ xây dựng trái quy định trên đất nông nghiệp”.

Còn ông Luyện Xuân Huệ - Chủ tịch UBND xã Đô Thành thì vẫn một mực cho rằng việc hộ ông Nguyễn Long và ông Nguyễn Quang Trung xây nhà trái quy định trên đất nông nghiệp do lịch sử để lại và nếu xử lý thì phải xử lý cán bộ. Tuy nhiên, thời điểm PV phản ánh sự việc trên thì ông Luyện Xuân Huệ đang là Chủ tịch UBND xã và việc ông “đùn đẩy” do lịch sử để lại chính là ông đang chối bỏ “trách nhiệm” của mình trong việc quản lý nhà nước về mặt đất đai?

Điều đáng bàn, ngày 11/8, hết thời hạn mà văn bản số 1289/UBND-TNMT về việc xử lý tình trạng xây dựng công trình không đúng quy định trên đất nông nghiệp tại xã Đô Thành (lần 2). Đồng thời yêu cầu UBND xã Đô Thành báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND huyện Yên Thành tại Công văn số 647/UBND-TNMT ngày 23/4/2020 về UBND huyện (qua phòng Tài nguyên Môi trường) trước ngày 10/8/2020.

Dù vậy, chính quyền xã Đô Thành vẫn “bình chân như vại”, “đủng đỉnh” chống “lệnh” UBND huyện Yên Thành.

“Hiện tại xã Đô Thành vẫn chưa báo cáo lên huyện, và về vấn đề này tôi đã giao cho phòng Tài nguyên và Môi trường đôn đốc thực hiện”, ông Nguyễn Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho hay.

Hết lần này đến lần khác lãnh đạo huyện Yên Thành đang “bí” trong việc tìm giải pháp xử lý vụ việc tại xóm Phú Xuân, xã Đô Thành. Một mặt huyện chờ báo cáo của xã, trong khi xã “chây ỳ” không chịu gửi báo cáo lên huyện.

Đề nghị UBND huyện Yên Thành đừng “đánh trống bỏ dùi”, “giơ cao đánh khẽ” trước những sai phạm tại xóm Phú Xuân, xã Đô Thành.



Tác giả: Nguyễn Diệu

Nguồn tin: phuongnamplus.vn