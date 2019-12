Tiền Giang: 60 "dân chơi" lắc lư thác loạn tại "tiệc ma túy" trong khách sạn

Khách sạn Hương Tràm 2, nơi phát hiện 50 đối tượng sử dụng ma túy tập thể. Ảnh: Người Lao Động

Sáng ngày 25/12, Công an TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang tiến hành tạm giữ 50 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép các chất ma túy tại khách sạn Hương Tràm 2 trên đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, TP.Mỹ Tho.

Trước đó, theo thông tin trên báo Người Lao Động, khoảng 2h cùng ngày, cảnh sát phòng chống ma túy, Công an TP.Mỹ Tho kiểm tra bất ngờ khách sạn Hương Tràm 2 phát hiện trong 6 phòng có tiếng nhạc cực lớn, khoảng 60 đối tượng đang lắc lư theo tiếng nhạc.

Tiến hành kiểm tra nhanh, cơ quan chức năng phát hiện 50 đối tượng dương tính với các chất ma túy.

Làm việc với cơ quan chức năng, Phan Minh Quân (SN 1993, ngụ xã Long Tiên, huyện Cai Lậy) khai do sinh nhật của Quân nên tối cùng ngày, nhóm bạn khoảng 15 người đã đến khách sạn thuê phòng làm "tiệc ma túy". Theo lời khai của Quân, số ma túy trên là do "ông anh ngoài xã hội" cung cấp.

Ngoài ra, một số đối tượng khác khai số ma túy sử dụng được mua ở một quán bar ở TP.Mỹ Tho.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, vào khoảng 1h30 ngày 25/12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP.Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) kiểm tra hành chính quán Karaoke Mai Trần (phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, TP.Tây Ninh), do Đặng Thanh Sang (SN 1979, ngụ TP.Tây Ninh) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 17 trường hợp dương tính với ma túy. Trong các phòng hoạt động, nhiều dụng cụ sử dụng ma túy dạng khay, cùng một số viên ma túy rơi vãi trên sàn, báo Công an nhân dân thông tin.

Quá trình kiểm tra, Phan Hoàng Phong (SN 1997, ngụ ấp Ninh Thuận, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu) tàng trữ 3 bịch ma túy dạng khay và một viên thuốc lắc.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.