Tiệm massage hoạt động bất chấp lệnh cấm

Công an Đồng Nai bất ngờ ập vào cơ sở massage Relax One, TP Biên Hòa, do Đỗ Viết Dương (26 tuổi, quê Thanh Hoá) làm chủ, chiều 2/4. Tại các phòng VIP, trinh sát bắt quả tang hai nữ nhân viên đang kích dục cho khách.

Một nhân viên bị bắt quả tang kích dục cho khách. Ảnh: Thái Hà.

Tại các phòng nghỉ, có hơn 10 nữ nhân viên khác, trong đó nhiều cô gái ăn mặc đồ hở hang, mát mẻ.

Dương khai mỗi ngày có chừng 15 đến 20 khách đến "thư giãn'. Khi quý ông vào sẽ lựa chọn hai gói 200.000 đồng và 400.000 đồng một suất. Tiền bo được quy định tương ứng với giá vé, Dương sẽ lấy 10%.

Sau khi lập biên bản vi phạm, nhân viên y tế đã tiến hành đo thân nhiệt với tất cả nhân viên và khách để điều tra dịch tễ.

Nhân viên của cơ sở massage Relax One. Ảnh: Thái Hà.

Để phòng chống Covid-19, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định ngừng tất cả các dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ tập trung đông người như cơ sở karaoke, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, massage, phòng tập thể hình...

Ngoài ra từ ngày 1/4, Đồng Nai cũng lập 8 chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ vào tỉnh như quốc lộ 1A, 1K, 20, 56... để kiểm soát dịch bệnh.

Tác giả: Phước Tuấn

Nguồn tin: Báo VnExpress