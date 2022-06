Thụy Sĩ đóng cửa khẩn cấp toàn bộ không phận

“Không phận Thụy Sĩ phải đóng lại với lý do an ninh sau sự cố máy tính của Skyguide - dịch vụ kiểm soát không lưu của Thụy Sĩ”, AFP dẫn tuyên bố ngày 15/6 của Skyguide cho hay.

Trước đó, giới chức và truyền thông tại Thụy Sĩ thông báo tất cả chuyến bay đến và đi từ các sân bay quốc tế ở Geneva và Zurich đã phải tạm dừng sau sự cố máy tính tại hệ thống kiểm soát không lưu.

Trong bài đăng trên Twitter, sân bay Geneva cho biết mọi chuyến bay đã bị đình chỉ cho đến 11h (giờ địa phương). Hãng thông tấn ATS-Keystone cho biết các chuyến bay tại sân bay Zurich cũng bị ảnh hưởng.

“Việc đóng cửa không phận này có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới”, thông báo của Skyguide cho biết thêm. Theo Reuters, cơ quan này nói họ đang tìm giải pháp và sẽ cập nhật khi có thêm thông tin.

Skyguide không đề cập chi tiết về sự cố, chỉ nói rằng cơ quan “lấy làm tiếc về sự cố này và hậu quả của sự cố đối với khách hàng, đối tác cũng như hành khách tại các sân bay ở Geneva và Zurich”.

Theo The Local, hãng hàng không quốc tế Thụy Sĩ cũng xác nhận thông tin không phận đóng cửa nên không thể có chuyến bay đến và đi từ Zurich và Geneva do sự cố kỹ thuật từ Skyguide. Do đó, các chuyến bay đường dài đang phải chuyển hướng tới sân bay ở nước láng giềng, bao gồm Milan (Italy), Lyon (Pháp) và Vienna (Áo). Trong khi đó, các chuyến bay ngắn hiện không cất cánh.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: zingnews.vn