Thượng viện Mỹ thông qua dự luật hiếm đối đầu Trung Quốc

Dự luật với 68 phiếu thuận và 32 phiếu chống vẫn cần được thông qua tại Hạ viện Mỹ trước khi được chuyển đến bàn làm việc của Tổng thống Joe Biden ký thành luật.

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders thuộc bang Vermont là thành viên duy nhất của cuộc họp kín của đảng Dân chủ bỏ phiếu chống lại dự luật. 19 thành viên đảng Cộng hòa tại Thượng viện đã cùng đảng Dân chủ bỏ phiếu thông qua.

Theo đài CNN, dự luật vượt ải thượng viện là chiến thắng đối với lãnh đạo phe đa số tại thượng viện Chuck Schumer và Tổng thống Joe Biden.

Dự luật vượt ải thượng viện là chiến thắng đối với lãnh đạo phe đa số tại thượng viện Chuck Schumer. Ảnh: Reuters

Ông Schumer cho hay "Đạo luật Cạnh tranh và Đổi mới của Mỹ" nhằm đối đầu với ảnh hưởng của Trung Quốc trên nhiều mặt và sẽ thúc đẩy sự đổi mới của Mỹ, duy trì lợi thế cạnh tranh của nền kinh tế đứng đầu thế giới cho các thế hệ sau.

Theo dự luật, khoảng 250 tỉ USD được chi cho các nhà sản xuất và ngành công nghệ Mỹ trong vòng 5 năm tới.

Theo tờ The New York Times, số tiền này bao gồm 52 tỉ USD cho một quỹ trợ cấp dành cho các nhà sản xuất chất bán dẫn, khoảng 190 tỉ USD tài trợ cho các nghiên cứu công nghệ mới trên khắp nước Mỹ. Dự luật cũng yêu cầu sắt, thép, các sản phẩm chế tạo và vật liệu xây dựng được sử dụng trong các dự án cơ sở hạ tầng do liên bang tài trợ phải được sản xuất tại Mỹ.

Dự luật được thông qua chỉ vài giờ sau khi chính quyền Tổng thống Biden công bố những bước đi mới nhằm tăng cường các chuỗi cung ứng Mỹ.

Ông Schumer cho rằng bên nào chiến thắng trong cuộc đua các công nghệ của tương lai sẽ trở thành nhà lãnh đạo kinh tế toàn cầu cùng với những tác động sâu sắc đối với chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia.

Bất chấp sự ủng hộ đông đảo tại Thượng viện và sự tán thành từ chính quyền của Tổng thống Biden, số phận của dự luật tại Hạ viện vẫn chưa chắc chắn.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Người lao động