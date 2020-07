Thượng uý công an hy sinh lúc truy bắt tội phạm được công nhận liệt sĩ

Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận liệt sĩ và trao Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Tống Duy Tân.

Chiều 21/7, Công an tỉnh Long An cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận liệt sĩ và trao Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Tống Duy Tân.

Bằng Tổ quốc ghi công được trao tận tay cho thân nhân liệt sĩ Tống Duy Tân tại buổi lễ kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sĩ, do Bộ Lao động Thương binh xã hội tổ chức tại tỉnh Quảng Nam vào sáng cùng ngày.

Như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 2h sáng 14/11/2019, Tổ trinh sát hình sự huyện Cần Đước tuần tra chống tội phạm ban đêm trên các tuyến đường trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Đến khu vực ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch, huyện Cần Đước lực lượng làm nhiện vụ phát hiện nhóm đối tượng trộm xe ba gác máy của ông Trần Hồng Thắm (SN 1974, ngụ ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch) chạy ra đường.

Anh Tân cùng các trinh sát trong tổ đuổi theo, bất ngờ một đối tượng ngồi sau cầm gói bột ớt ném vào mặt tổ trinh sát. Do trúng ớt và bị té ngã, anh Tân bị thương nặng chuyển lên Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cấp cứu nhưng đã tử vong.

Theo Công an huyện Cần Đước, anh Tân (SN 1990) vào ngành Công an tháng 3/2010. Học xong Trung cấp Cảnh sát về nhận nhiệm vụ tại Công an huyện Đức Huệ. Do hoàn cảnh khó khăn, con mới sinh nên tháng 5/2019 nên được điều chuyển về Công an huyện Cần Đước. Trước sự hi sinh anh dũng trên, Trung úy Tân được thăng cấp bậc hàm trước niên hạn từ Trung úy lên Thượng úy.

Các đối tượng gây ra cái chết của Thượng úy Tân, sau đó đã bị Công an huyện Cần Đước bắt giữ gồm: Lê Thành Đoán (SN 1994), Trần Hà Anh (SN 2003, cùng ngụ ấp 3 xã An Phú Đông, huyện Bình Chánh, TP.HCM) và Nguyễn Đoàn Phước Bảo (SN 1998, ngụ ấp 1, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Tác giả: Hải Đường

Nguồn tin: Báo Giao thông