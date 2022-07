Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội

Quang cảnh hội nghị

Trong quý II, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tình hình các tầng lớp nhân dân để tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19, vận động nhân dân tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, tổ chức các hoạt động phục hồi kinh tế sau đại dịch; quan tâm đến xây dựng tổ chức hội...

Đ/c Hoàng Đình Tuấn – Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo

Qua nắm bắt tình hình cơ sở, địa bàn, trong thời gian qua, các hội viên, đoàn viên và nhân dân quan tâm đến sự biến động giá cả thị trường nhất là giá vật tư, xăng dầu, vật liệu xây dựng, phân bón; tình trạng tranh chấp, vi phạm pháp luật về đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản, tai nạn giao thông, đuối nước, tội phạm và tệ nạn xã hội chưa được kiểm soát, giải quyết triệt để.

Một số công trình, dự án trọng điểm thực hiện chậm tiến độ, kết cấu hạ tầng một số nơi còn thiếu thốn, nhiều công trình hư hỏng, xuống cấp chậm khắc phục sửa chữa ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới...đã được nhân dân quan tâm phản ánh.

Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ tỉnh Lê Văn Ngọc cho biết trong quý III sẽ tổ chức cuộc thi “Tự hào MTTQ Việt Nam” trên trang Fanpage của MTTQ tỉnh

Đ/c Phạm Thị Thùy Vinh – Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Nghệ An, Tổng biên tập Tạp chí Sông Lam đề nghị Thường trực Tỉnh ủy quan tâm đến tổ chức hoạt động của Tạp chí Sông Lam

Tại hội nghị giao ban, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể - chính trị xã hội đã báo cáo một số kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và một số nhiệm vụ trọng tâm các cơ quan, đơn vị sẽ tập trung trong quý III trên cơ sở chức chăng, nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông kết luận

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, góp phần vào kết quả chung tỉnh nhà đạt được trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, thống nhất với kế hoạch riêng của từng đơn vị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý các đơn vị cần phải phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành giải quyết những vướng mắc, khó khăn nhất là về công tác tổ chức, cơ chế chính sách...

Trong đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tập trung công tác tuyên truyền các nghị quyết, chủ trương đường lối của Đảng, của tỉnh và chính quyền các cấp về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, tới đây, tỉnh sẽ tổ chức cuộc diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự vào cuối tháng 8, đầu tháng 9/2022. Nghệ An được Quân khu 4 lựa chọn là đơn vị đầu tiên trong quân khu tổ chức thực hiện diễn tập, do đó đề nghị các đơn vị trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện thành công cuộc diễn tập trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, tập trung thực hiện các chương trình, nhiệm vụ lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là công tác xây dựng nông thôn mới, các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách... để hoàn thành kế hoạch năm 2022. Các cơ quan, đơn vị tổ chức các phong trào phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị một cách hiệu quả.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần quan tâm tăng cường chức năng giám sát thực hiện nhiệm vụ phản biện xã hội, đại diện cho quyền lợi hợp pháp của thành viên tổ chức mình một cách mạnh mẽ, rõ nét và có hiệu quả để thể hiện và khẳng định được vai trò, vị trí của mình.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm phát triển hội viên, củng cố tổ chức hội, chỉ đạo và triển khai hoạt động của tổ chức của mình có chất lượng và hiệu quả hơn, ngày càng vững mạnh.

