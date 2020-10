Thượng tá Nguyễn Nhật Trường trở thành tân Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang

Tại buổi lễ, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm đồng thượng tá Nguyễn Nhật Trường (SN 1974), Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Đại tá Đinh Văn Nơi (phải) trao quyết định cho thượng tá Nguyễn Nhật Trường

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao thành tích của lực lượng công an toàn tỉnh thời gian vừa qua trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Để đạt được kết quả đó là nhờ tinh thần đoàn kết, lãnh - chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi lễ

Do đó, ông Bình mong rằng trên cương vị, nhiệm vụ mới, thượng tá Nguyễn Nhật Trường sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, nỗ lực phát huy những thành tích, phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người công an cách mạng, cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh thời gian tới tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo Bộ Công an trong chỉ đạo, điều hành các mặt công tác công an, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang

Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch UBND tỉnh và đại biểu

Thượng tá Nguyễn Nhật Trường chân thành cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đồng thời cam kết trên cương vị mới, ông sẽ cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng đoàn kết nội bộ, phát huy truyền thống, bản lĩnh chính trị và bằng trình độ, năng lực, vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kinh nghiệm, kiến thức trong thực tiễn công tác thời gian qua; nêu cao tính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, cùng toàn thể đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Tác giả: Quỳnh Như – Nghiêm Túc

Nguồn tin: Báo Người lao động