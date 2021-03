Thương hiệu Big C bắt đầu "biến mất" ở Việt Nam

Một siêu thị Big C đã được đổi tên thành TopsMarket.

Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam (chủ hệ thống Big C) chính thức đổi tên thương hiệu Big C thành GO! và Tops Market.

Cụ thể ngày 1/3, ba siêu thị Big C tại Tp.HCM gồm Big C An Phú, Big C Thảo Điền, Big C Âu Cơ chính thức đổi tên thành TopsMarket. Chuỗi siêu thị Tops Market được thiết kế theo tiêu chí: thực phẩm hữu cơ tươi sống đa dạng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và chú trọng đến dịch vụ khách hàng.

Dự kiến 4 siêu thị Big C tại Hà Nội gồm The Garden, Hà Đông, Nguyễn Xiển và Lê Trọng Tấn cũng hoàn tất việc chuyển đổi tên trong quý 3 năm nay.

Trước đó, từ tháng 12/2020 và đầu tháng 1/2021, 5 đại siêu thị Big C được tiến hành đổi tên thương hiệu thành Đại siêu thị GO!, gồm đại siêu thị GO! Dĩ An; GO! Nha Trang; GO! Cần Thơ; GO! Hạ Long và đại siêu thị GO! Vĩnh Phúc.

Các đại siêu thị này hoạt động theo các tiêu chí: đa dạng chủng loại sản phẩm, không gian mua sắm hiện đại, nâng cấp về chỗ đậu xe, chỗ ngồi nghỉ chân và các gian hàng tích hợp trong trung tâm thương mại; cơ sở vật chất được nâng cấp (như xe đẩy, giỏ hàng, túi xách,…).

Như vậy sau 22 năm có mặt tại Việt Nam, thương hiệu Big C vốn khá quen thuộc với người tiêu dùng sẽ chính thức không còn hiện diện ở Việt Nam.

Trước đó, tháng 4/2016, Tập đoàn Central và Tập đoàn Nguyễn Kim công bố chính thức nhận chuyển nhượng hệ thống Big C Việt Nam với tổng giá trị giao dịch lên tới 920 triệu Euro (1,05 tỷ USD).

Chuỗi Big C Việt Nam đã về tay Tập đoàn Central Group của gia đình tỷ phú Thái Chirathivat sau một thời gian chạy đua chào giá trong thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam của của nhiều công ty gồm Lotte Group (Hàn Quốc), Central Group và TCC Holding (đều của Thái Lan), và các nhà đầu tư nội như Công ty Cổ phần Thăng Long GTC (thành viên của Hanoitourist), Saigon Co.op và Masan Group (Việt Nam).

Tác giả: M. Chung

Nguồn tin: vneconomy.vn