Thực nghiệm hiện trường vụ cụ bà 79 tuổi bị sát hại

Cơ quan CSĐT phối hợp Viện KSND cùng cấp thực nghiệm hiện trường vụ án mạng tại nhà riêng của bị can Điệp.

Phòng CSĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Thị Điệp (ngụ ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về tội “Giết người, cướp tài sản”.

Ngày 16/11, Cơ quan CSĐT phối hợp Viện KSND cùng cấp và các lực lượng chức năng đưa Điệp thực nghiệm hiện trường vụ án mạng tại nhà riêng của bị can. Buổi thực nghiệm diễn ra từ 7h sáng đến gần 12h trưa cùng ngày mới kết thúc. Toàn bộ khu vực hiện trường được phong toả, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ, lực lượng trinh sát có mặt bảo vệ bên trong và bên ngoài hiện trường.

Từ 7h sáng đã có hàng trăm người dân hiếu kỳ tụ tập theo dõi buổi thực nghiệm. Khi xe đặc chủng chở bị can Điệp cùng đoàn xe chở cán bộ kỹ thuật hình sự, lực lượng điều tra viên tới hiện trường, người dân đã lớn tiếng chửi bới, la ó: “Tử hình kẻ giết người!”.

Cơ quan công an cũng đưa người chồng của bị can Điệp đến hiện trường chứng kiến.

Lực lượng công an đưa người chồng (người đeo khẩu trang đi giữa) của bị can Điệp đến hiện trường thực nghiệm.

Liên quan đến vụ án, bà Lê Thị Hựng (con gái bà Nguyễn Thị Khuôn, 79 tuổi, nạn nhân trong vụ án) cho biết, gia đình cũng không được phép vào hiện trường thực nghiệm, chỉ đứng bên ngoài theo dõi.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 28/10, bà Khuôn nhận được thông tin từ bà Điệp, gọi đến nhà để trả nợ do trước đó bà Khuôn có cho bà Điệp mượn 10 triệu đồng nhưng đã lâu không trả, dù bà Khuôn nhiều lần đòi nợ.

Sau khi đến nhà của bà Điệp thì không thấy bà Khuôn trở về và mất tích. Đến ngày 6/11 mới phát hiện thi thể trong túi nilon tại nhà vệ sinh của đối tượng Điệp.

Theo bà Hựng, lúc bà Khuôn rời khỏi nhà trên người có nhiều tài sản, trong đó có khoảng 1,2 lượng vàng và trên 30 triệu đồng nhưng khi phát hiện thi thể bà Khuôn, trong người không có tài sản nào.

Vụ án đang được cơ quan CSĐT phối hợp lực lượng chức năng điều tra mở rộng.

Tác giả: Hải Đường

Nguồn tin: Báo Giao thông