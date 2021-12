Thực hư việc gia đình nữ sinh bị anh trai chủ shop Mai Hường nhắn tin đe dọa

Trước đó, ngày 3/12, trên Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh đang quỳ gối van xin, khóc lóc nhưng vẫn bị một người phụ nữ cầm kéo đánh vào đầu, cắt tóc, cắt áo ngực. Thời điểm xảy ra sự việc, có một số người tại cửa hàng không những không can ngăn mà còn hỗ trợ người phụ nữ khống chế nữ sinh. Sự việc xảy ra tại shop quần áo Mai Hường (số 93, đường Lê Hoàn, TP.Thanh Hóa). Trong đêm 3/12, Công an TP.Thanh Hóa cũng đã tập trung lực lượng tiến hành khám xét shop quần áo Mai Hường và thu giữ nhiều hàng hóa có liên quan. Ngày 4/12, Công an TP.Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Cao Thị Mai Hường (29 tuổi, chủ shop quần áo Mai Hường) về tội "Làm nhục người khác" và "Cưỡng đoạt tài sản". Khởi tố và bắt tạm giam Trịnh Đình Anh (31 tuổi, chồng của Hường) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".