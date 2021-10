Thực hư thông tin "vỡ hụi 100 tỷ" ở Bình Dương

Chiều 29/10, Công an TXTân Uyên (Bình Dương) đã vào cuộc xác minh thông tin vụ việc vỡ hụi xảy ra trên địa bàn. Ngay sau khi vào cuộc điều tra, đơn vị này xác định vụ việc có tính chất dân sự. Vì vậy, công an vận động những người liên quan đến vụ việc trên cần đến trụ sở công an trình báo, để lực lượng chức năng sớm tiếp nhận, xử lý; tránh việc đưa thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng gây mất an ninh trật tự ở địa phương.

Theo đó, ngày 28/10 trên mạng xã hội xuất hiện clip dài gần 1 phút với thông tin "chủ hụi bể gần 100 tỷ đồng tại chợ Tân Uyên". Ngay sau khi clip xuất hiện đã thu hút hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận trái chiều, đồng thời khiến người dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương hoang mang.

Clip được đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao

Theo công an, thông qua công tác rà soát thông tin trên một số trang mạng xã hội Facebook, Công an TX Tân Uyên ghi nhận dư luận xôn xao về vụ việc vỡ hụi tại phường Uyên Hưng, TXTân Uyên.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an thị xã đã khẩn trương chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Uyên Hưng tiến hành xác minh.

Công an xác định chủ hụi là bà T.T.D. (62 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Uyên Hưng) đang làm nội trợ ở nhà, có tổ chức ghi hụi.

Tiến hành làm việc, bà D. cung cấp sổ sách quản lý tổng số 51 dây hụi, mỗi dây hụi có từ 10 đến 25 người tham gia. Số tiền đóng hụi của mỗi người từ 5 triệu đến 10 triệu đồng, dưới hình thức hụi tháng và hụi nửa tháng (trong đó 1 tháng có 2 lượt hốt hụi). Việc tham gia chơi hụi chủ yếu dựa vào mối quan hệ quen biết, uy tín cá nhân, không có giấy tờ để chứng minh.

Theo lời khai ban đầu của bà D., do tác động xấu của dịch bệnh Covid-19 nên một số người chơi đã hốt hụi nhưng không tiếp tục đóng tiền dẫn đến bà D. mất khả năng quản lý, chi trả cho các dây hụi khi đến kỳ hạn, do đó đang thiếu nợ gần 10 tỷ đồng.

Theo đó, không phải vỡ hụi con số 100 tỷ như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Lực lượng công an cũng xác định bà D. không có dấu hiệu bỏ trốn khỏi nơi cư trú mà cam kết sẽ chi trả số tiền hụi trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tác giả: Yến Nhi

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ