Thủ tướng yêu cầu rút kinh nghiệm về việc người dân đổ ra đường

Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống Covid-19 sáng 23/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải tập trung, thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương tới địa phương. Trước tình trạng vaccine đang khan hiếm trên thế giới, độ bao phủ vaccine chưa cao, Thủ tướng đề nghị các địa phương kêu gọi nhân dân vào cuộc nâng cao ý thức về phòng chống dịch, đặc biệt là thực hiện cách ly, giãn cách nghiêm ngặt, không tập trung đông người.

Bày tỏ lo lắng trước việc người dân ở một số địa phương đổ ra đường trong đêm Trung thu gây nguy lây nhiễm cơ cao, Thủ tướng yêu cầu rút kinh nghiệm và nhấn mạnh “chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân”.

Để phòng chống dịch hiệu quả, Thủ tướng cũng yêu cầu một nhiệm vụ quan trọng là chống mọi tiêu cực, lợi ích nhóm, tham nhũng trong việc mua, tổ chức tiêm phòng vaccine, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế. Người đứng đầu Chính phủ đề nghị cá nhân nào có bằng chứng thì cung cấp ngay cho cơ quan chức năng để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu rút kinh nghiệm về việc người dân ở một số địa phương đổ ra đường đêm Trung thu. Ảnh: TTXVN.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, 7 ngày qua, Việt Nam ghi nhận gần 73.300 trường hợp mắc mới, giảm 10,6% so với tuần trước đó. Tại 23 địa phương thực hiện giãn cách, tình hình dịch đang từng bước được kiểm soát khi số mắc trong 7 ngày đây giảm 10,7% so (trong đó có Bình Dương, TP.HCM, Long An).

Nhận định tình hình dịch trên cả nước vẫn đang được kiểm soát và có nhiều chuyển biến tích cực, Bộ Y tế cho biết trong 2 tuần gần đây, số mắc cộng đồng và tử vong liên tiếp giảm. Tuần qua, cả nước phát hiện hơn 41.800 ca trong cộng đồng (chiếm hơn 57% tổng ca mắc), giảm gần 10% so với tuần trước.

TP HCM giảm nhiều nhất với gần 3.400 ca, Bình Dương giảm hơn 700 ca... Riêng 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang vẫn tiếp tục ghi nhận các ổ dịch mới.

So với tuần trước, tỷ lệ ca dương tính trên tổng số người xét nghiệm trong cộng đồng của cả nước giảm từ 1,6% xuống còn 1,4%. Trong báo cáo của Ban Chỉ đạo cũng thực tế một số tỉnh, thành phố nới lỏng giãn cách có hiện tượng tập trung đông người. Nguy cơ dịch gia tăng trong những ngày tới đòi hỏi cần tiếp tục tăng cường giám sát để xử lý kịp thời với tinh thần không được chủ quan, lơ là.

Tác giả: Chí Tùng

Nguồn tin: zingnews.vn