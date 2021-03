Thủ tướng: Ủng hộ địa phương dám nghĩ, dám làm, có ý tưởng đột phá để tiến lên

Thủ tướng nghe báo cáo về sự phát triển của Cảng quốc tế Long An 5 năm qua - Ảnh: SƠN LÂM

Ngày 21-3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cùng nhiều lãnh đạo trung ương và địa phương có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Long An.

Tại Cảng quốc tế Long An, Thủ tướng đánh giá cao sự nhiệt tình đầu tư của Đồng Tâm Group khi nhanh chóng xây dựng, đưa vào hệ thống cảng quan trọng đóng góp lớn vào hạ tầng giao thông cho toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Hiện tại, Cảng quốc tế Long An đã có khả năng tiếp nhận tàu 30.000 - 70.000 DWT và đang tiếp tục xúc tiến hoàn tất các thủ tục pháp lý xin mở rộng quy mô cầu cảng số 8 và 9.

Đồng thời khảo sát vị trí xây dựng Nhà máy điện LNG Long An I & II - nhà máy điện khí hóa lỏng đầu tiên trong khu vực do Công ty Vinacapital GS Energy Pte. Ltd đầu tư nằm trong khu dịch vụ công nghiệp Đông Nam Á thuộc dự án Cảng quốc tế Long An được UBND tỉnh trao giấy chứng nhận đầu tư cùng ngày.

Với mức đầu tư ước tính hơn 3 tỉ USD trên tổng diện tích khoảng 90ha, nhà máy dự kiến bắt đầu vận hành vào cuối năm 2025 với công xuất khoảng 3.000 MW.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đến dự lễ khánh thành Khu công nghiệp Phước Đông do Công ty cổ phần đầu tư IMG thực hiện với tổng diện tích gần 130ha tại huyện Cần Đước và là khu công nghiệp thứ 5 khánh thành tại Long An kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát vào đầu năm 2020.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng tiếp tục bày tỏ ấn tượng về sự phát triển của tỉnh Long An, đặc biệt đã có nhiều chuyển biến, hiện thực hóa được các mục tiêu phát triển kinh tế và đạt được tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 9,11%/năm trong giai đoạn 2016 - 2020 vừa qua.

Đồng thời nhắc nhở lãnh đạo các cấp, sở ban ngành tỉnh tiếp tục đồng hành, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư để tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, chú trọng phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn, xác định các ngành công nghiệp mũi nhọn có lợi thế để tập trung phát triển, chú trọng công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao…

Quan trọng, phải thực hiện hợp tác liên kết vùng mạnh mẽ hơn nữa để mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, chú trọng liên kết với TP.HCM và các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, liên kết phát triển vùng Đồng Tháp Mười, nhất là trong công tác đầu tư kết cấu hạ tầng.

"Tôi nhắc lại vấn đề phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường. Quy hoạch phải dài hơi, không chỉ có tầm nhìn 2021 - 2030 mà còn có tầm nhìn 2045. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm ủng hộ, tạo mọi điều kiện cho các địa phương, nhất là những địa phương năng động, dám nghĩ, dám làm, có ý tưởng đột phá để đưa địa phương tiến lên", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Tác giả: Sơn Lâm

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ