Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu lãnh đạo 9 tỉnh, thành phố

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang (Ảnh: Phạm Tâm).

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang; ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang; bà Hồ Thu Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Ở tỉnh Tiền Giang, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Trần Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang; ông Nguyễn Văn Mười - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang; ông Phạm Văn Trọng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; ông Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Đối với tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Ngọc Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Thúy Diễm).

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; bà H`Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; ông Võ Văn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; ông Y Giang Gry Niê Knơng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2016-2021.

Ở tỉnh Bình Phước, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016-2021.

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Bà Trần Tuyết Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước; ông Trần Văn Mi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước; ông Huỳnh Anh Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Văn Hẳn (bên trái).

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: ông Lê Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh; ông Nguyễn Trung Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh; ông Nguyễn Quỳnh Thiện- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ở tỉnh Bắc Kạn, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016-2021.

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Đinh Quang Tuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn; ông Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn; bà Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Việt Trường - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ (Ảnh: Phạm Tâm).

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ; ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ; ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ; ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Lê Tấn Cận - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu; ông Phan Thanh Duy, - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu; bà Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016-2021.

Tác giả: Thế Kha

Nguồn tin: Báo Dân trí