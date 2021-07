Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để xảy ra khủng hoảng y tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương (Ảnh: Nhật Minh)

Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ lưu ý không để khủng hoảng y tế, không để khủng hoảng kinh tế - xã hội, khi thực hiện cách ly, giãn cách cần hỗ trợ tối đa người dân về lương thực, thực phẩm.

Dịch đã nhiễm rộng, ngấm sâu

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định, trong giai đoạn này dịch đang ở giai đoạn tấn công. Tình hình dịch tới đây sẽ còn những diễn biến phức tạp, số ca mắc có thể sẽ gia tăng nhanh. Do đó, các địa phương phải nâng cảnh báo phòng chống dịch lên mức rất cao. Ông Long đề nghị các thành phố khu vực phía Nam cần hết sức lưu ý tình trạng trở nặng của người bệnh sẽ diễn ra ở giai đoạn này. Trong thực hiện giãn cách xã hội, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh cần tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, tuyệt đối không “chặt ngoài, lỏng trong”.

Để chuẩn bị tình huống dịch bệnh gia tăng, ông Long cho biết, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đã có những hướng dẫn, do đó tuỳ vào mức độ đánh giá và tình hình dịch trên địa bàn, mỗi địa phương cần xây dựng các kịch bản phòng chống dịch phù hợp, để tránh khi dịch xảy ra lại lúng túng, bị động, đặc biệt trong điều trị. “Bộ Y tế đã có hướng dẫn phân tầng điều trị, các địa phương cần chủ động lên phương án chuẩn bị theo các tầng, đặc biệt lưu ý hệ thống hồi sức trong cơ sở điều trị ở tầng cao nhất, bởi hiện vấn đề này đang là điểm yếu của điều trị ở nhiều tỉnh, thành phố. Trong chuẩn bị và thiết lập hệ thống hồi sức cần chú trọng rà soát ngay hệ thống oxy, máy thở”, Bộ trưởng Bộ Y tế lưu ý.

Vừa trở về sau chuyến công tác dài ngày chống dịch tại TPHCM và các tỉnh phía Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết dịch bệnh sẽ còn căng thẳng cho đến khi đạt được miễn dịch cộng đồng bằng vắc-xin hoặc có thuốc đặc trị. Vì vậy, các địa phương phải rất cảnh giác, luôn luôn trong tình trạng có dịch. Nhấn mạnh công tác xét nghiệm phải có trọng tâm, trọng điểm bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu thực tế gần đây một số địa phương bắt đầu có xu hướng xét nghiệm quá thoải mái, trong khi Bộ Y tế đã hướng dẫn xét nghiệm nhanh cũng có thể làm mẫu gộp, tiết kiệm được chi phí và nguồn lực. Do dịch đã nhiễm rất rộng, ngấm rất sâu ở khu vực TPHCM, nên Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cần có những biện pháp đặc biệt...

Không để xảy ra khủng hoảng

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, dịch bệnh COVID-19 với virus SARS-Cov-2 và các biến thể là căn bệnh thế kỷ, tạm thời chưa có thuốc điều trị. Vì vậy phải có chiến lược tiếp cận, nhiệm vụ, giải pháp mới hơn. Phải xác định cuộc chiến đấu này còn trường kỳ, vất vả, kể cả khi có vắc-xin cũng không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, phải chuẩn bị tâm thế, nguồn lực, biện pháp phù hợp. Theo Thủ tướng, trên phạm vi cả nước trong lúc này, cần tập trung ưu tiên số một cho nhiệm vụ chống dịch, kiểm soát được dịch bệnh thì mới phát triển được kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, bám sát thực tiễn, tận dụng tối đa khả năng có thể để khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh, những nơi an toàn có điều kiện thì mở rộng sản xuất, “an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”. Theo Thủ tướng, kinh nghiệm vừa chống dịch, vừa sản xuất đã có tại nhiều địa phương và việc tổ chức sản xuất tốt cũng là một biện pháp cách ly nếu an toàn.

Một mục tiêu khác là dứt khoát không để khủng hoảng y tế, không để khủng hoảng kinh tế - xã hội, không để khủng hoảng truyền thông - Thủ tướng nhấn mạnh.

Về thực hiện cách ly, giãn cách, Thủ tướng lưu ý phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ nhưng phải đáp ứng 3 yêu cầu: Hỗ trợ tối đa người dân về lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc; đáp ứng các yêu cầu y tế của người dân ở mọi lúc, mọi nơi; đáp ứng các nhu cầu thiết yếu, chính đáng, hợp pháp của người dân. Đối với TPHCM và các tỉnh đang bùng phát dịch, Thủ tướng yêu cầu phải có giải pháp giảm tối đa ca tử vong. Phong tỏa, cách ly phải triệt để, kết hợp với các chính sách, biện pháp để kiềm chế đỉnh dịch và kéo số ca mắc đi xuống. Ngoài các biện pháp chung, các địa phương này thực hiện một số biện pháp riêng, đặc thù theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế.

Người đứng đầu Chính phủ đồng thời cũng yêu cầu thay đổi chính sách ưu tiên về vắc-xin. Theo đó, ngoài các lực lượng tuyến đầu, tình nguyện, các tổ COVID-19 cộng đồng, người cao tuổi thì những người tham gia vào các chuỗi cung ứng sản xuất cần được ưu tiên tiêm. Thủ tướng cũng yêu cầu quyết liệt hơn nữa trong thực hiện chiến lược vắc-xin, đặc biệt là đẩy mạnh ngoại giao vắc-xin, hợp tác công tư để mua được nhiều nhất, nhanh nhất có thể. Rút gọn các thủ tục về hành chính để tập trung thúc đẩy nhanh chóng, mạnh mẽ, kịp thời việc nghiên cứu, chuyển giao, sản xuất và công nhận vắc-xin trong nước để có thể làm chủ trong vấn đề này. Khuyến khích các đơn vị nghiên cứu, nhập khẩu, sản xuất thuốc phục vụ phòng chống dịch. Tăng cường chuyển giao công nghệ, sản xuất máy thở.

Riêng TPHCM và các tỉnh có diễn biến xấu về dịch bệnh, Thủ tướng yêu cầu tăng cường các bệnh viện hồi sức cấp cứu với mức độ cao hơn, việc chuẩn bị và khi thực hiện phải sớm hơn, cao hơn…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Chính phủ thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID -19 theo Nghị quyết của Quốc hội. Dự thảo đề xuất giao Bộ Y tế hướng dẫn với thời hạn nhất định để áp dụng cơ chế đặc biệt, đặc thù, đặc cách trong cấp phép, đăng ký lưu hành, sản xuất thuốc, trang thiết bị y tế, hóa chất chưa được quy định hoặc khác với quy định trong các luật, pháp lệnh hiện hành. Dự thảo cũng yêu cầu chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong cung ứng, lưu thông hàng hóa, dịch vụ, các sản phẩm thiết yếu. Đồng thời quy định một số biện pháp đặc thù về mặt tài chính được thiết kế để các địa phương có thể thực hiện thuận lợi.

Thủ tướng nêu rõ những hạn chế, bất cập trong công tác chống dịch thời gian qua. Trong đó, hạn chế, bất cập lớn nhất là khâu tổ chức thực hiện. Các chủ trương, đường lối, chính sách, quy trình rất nhất quán, rõ ràng, bám sát thực tiễn nhưng việc tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa đạt hiệu quả, thậm chí còn trì trệ. Một bộ phận người dân chưa nhận thức được hết về nguy cơ lây lan, phát triển của dịch, cho nên ý thức chấp hành các quy định, hướng dẫn chưa nghiêm. “Dịch lây giữa người với người, nên chấp hành nghiêm việc giãn cách thì ngăn chặn ngay được sự lây lan”, Thủ tướng nhắc đi nhắc lại nội dung này.

Tác giả: Văn Kiên

Nguồn tin: Báo Tiền Phong