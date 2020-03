Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Toàn cảnh buổi lễ.

Dự lễ công bố có đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên DKTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy: Nguyễn Đức Trung; Nguyễn Văn Thông.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao Quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Tại Quyết định số 406/TTg, ngày 23/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đối với đồng chí Thái Thanh Quý. Cùng ngày, tại Quyết định số 405/TTg, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Đức Trung. Trước đó, tại kỳ họp thứ 13 diễn ra ngày 18/3, HĐND tỉnh Nghệ An khóa 17 đã bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh (NK 2016-2021) với 100% đại biểu tham dự kỳ họp tán thành. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh từ đồng chí Thái Thanh Quý, tân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cam kết sẽ kế thừa những kết quả đã đạt được, tiếp tục phát huy và hoàn thành các mục tiêu trong thời gian tới, đóng góp vào sự phát triển chung của Nghệ An. Tân Chủ tịch UBND tỉnh cũng ý thức được những khó khăn, thách thức, những tác động bất lợi khi tiếp nhận chức vụ. Vì thế, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong muốn tập thể UBND tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu cũng như các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong cả trước mắt cũng như lâu dài. Trong đó, tập trung thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đồng bộ phòng chống dịch Covid 19, không để dịch bệnh lây lan, đảm bảo an tâm, an toàn cho nhân dân trong tỉnh; tích cực triển khai mạnh mẽ các biện pháp, giải pháp để đảm bảo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu KTXH. Để đạt được những điều này, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị từ các thành viên Ủy ban cho đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính quyền tỉnh luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, giữ vững đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới, năng động, sáng tạo để thực hiện có chất lượng các nhiệm vụ được giao, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm mục tiêu phấn đấu.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chia sẻ: đồng chí Nguyễn Đức Trung nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, kinh tế sụt giảm, sản xuất, kinh doanh đình trệ...điều kiện phát triển, quy mô kinh tế Nghệ An vẫn còn nhiều hạn chế. Áp lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021 vì thế sẽ rất nặng nề đối với tân Chủ tịch UBND tỉnh, đòi hỏi người đứng đầu chính quyền tỉnh phải có quyết tâm, nỗ lực lớn để cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà vượt qua được những khó khăn, thử thách.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung.

Các đồng chí lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Trung.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung.

Đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trước mắt cũng như lâu dài, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tân Chủ tịch UBND tỉnh rà soát lại công việc, tập trung mọi nguồn lực chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid 19 hiệu quả; trong bối đó cần chủ động, linh hoạt và có đối sách phù hợp, kịp thời để thực hiện tối đa những nhiệm vụ, chỉ tiêu mà năm 2020 đã xác định.

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Trung.

Theo Bí thư Tỉnh ủy: khi du lịch, dịch vụ, sản xuất công nghiệp đang chịu tác động mạnh mẽ từ dịch bệnh thì phải xác định nông nghiệp sẽ là mặt trận chủ lực để bù đắp những sụt giảm của nền kinh tế. Cùng với việc đánh giá, rà soát lại các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế 5 năm 2016-2021 thì phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2045. Qua quy hoạch này, phải xác định tầm nhìn, chiến lược và triết lý phát triển của Nghệ An trong giai đoạn tới. Ngay lúc này, chính quyền các cấp cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án lớn, trọng điểm; quan tâm xây dựng và vận hành, sử dụng đầu tư công giai đoạn 2021-2025 hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm từ tỉnh cho đến cơ sở để có những công trình, dự án tạo động lực, thúc đẩy đối với sự phát triển kinh tế. Trách nhiệm người đứng đầu chính quyền tỉnh cũng phải được phát huy, nêu gương cao độ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Xuân Hướng – Cảnh Toàn

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An