Thứ trưởng Bộ Y tế nêu nguyên nhân số ca mắc COVID-19 tăng trở lại

Liên quan đến báo cáo của WHO đưa Việt Nam vào Top 4 quốc gia có số ca nhiễm cao nhất, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên khẳng định, Việt Nam chưa bao giờ thuộc 4 quốc gia có số nhiễm cao nhất thế giới. Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết, ngày 10/8, WHO đã công bố báo cáo tuần từ 1-7/8 về tình hình dịch COVID-19, trong đó có 3 nước đứng đầu khu vực Tây Thái Bình Dương về số ca mắc mới trong tuần gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam. Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho rằng, nguyên nhân dẫn đến số liệu này là do một số tỉnh báo cáo bổ sung ca mắc mới trước đó. Thực tế, số ca mắc mới trong tuần 1-7/8 tại Việt Nam ghi nhận 12.571 ca (đứng thứ 40/230 các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới). Tuy nhiên, có 555.315 ca mắc được báo cáo bổ sung, bao gồm Hải Phòng đăng ký bổ sung 402.830 ca (thời gian từ cuối năm 2021 đến tháng 7/2022); Thái Nguyên bổ sung 152.485 ca (thời gian từ tháng 3 đế tháng 7/2022). Số ca mắc bổ sung này không phản ánh thực tế số ca mắc trong tuần từ 1-7/8. "Bộ Y tế đã làm việc với WHO để đính chính số liệu. Bộ Y tế cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố thường xuyên rà soát số liệu và báo cáo kịp thời, không để tình trạng báo cáo bổ sung số ca mắc mới với số lượng lớn. Từ đó, không phản ánh đúng tình hình dịch và khó khăn cho việc đánh giá, dự báo", Thứ trưởng Tuyên cho biết.