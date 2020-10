Thủ thuật khắc phục các lỗi màn hình camera trên điện thoại iPhone

Mặc dù những chiếc máy ảnh cơ chuyên dụng thường cho ra những bức hình đẹp, nghệ thuật nhưng đa phần người dùng vẫn ưa chuộng dòng camera điện thoại hơn. Một phần là có tính di động, tiện dụng, một phần là giá cả cũng như tích hợp được nhiều chức năng trong cùng một chiếc điện thoại.

Nhờ độ phân giải cao mà người dùng khá tin tưởng vào camera của iPhone. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng, chất lượng camera iPhone cũng đi xuống và rất hay gặp lỗi khiến người dùng không thể truy cập vào được camera trước khi chụp hình, quay video, gọi điện hoặc khi truy cập vào được nhưng chỉ xuất hiện màn hình tối đen hoặc trắng xóa...Vậy khi gặp các lỗi này cần phải khắc phục ra sao?

Camera chỉ thấy màu đen

Nếu màn hình camera của điện thoại iPhone hiển thị nguyên một màu đen, điều đầu tiên cần kiểm tra xem liệu có vật gì đằng sau không. Nếu không, thì việc màn hình camera có thể gặp lỗi phần cứng hoặc phần mềm. Lúc này người dùng hãy thử gọi Facetime hoặc sử dụng các ứng dụng gọi điện video khác cho một người nào đó. Kiểm tra cả hai camera trước và sau. Nếu chúng vẫn hoạt động bình thường thì có thể yên tâm vì máy chỉ mắc lỗi phần mềm.

Sau khi đã xác định được lỗi phần mềm hãy tắt hoàn toàn ứng dụng camera bằng cách nhấn phím Home 2 lần. Lúc này màn hình sẽ hiển thị các ứng dụng sử dụng gần đây. Tiếp đến hãy tìm ứng dụng camera và vuốt lên để tắt.

Giữ tổ hợp phím Home và phím Nguồn để Hard Reset thiết bị (Giữ tổ hợp phím Nguồn và phím giảm volume nếu sử dụng iPhone 7 và iPhone 7 Plus). Sau đó kiểm tra lại ứng dụng camera.

Ảnh chụp bị mờ hoặc mất nét

Một trong những lỗi camera mà người dùng iPhone thường gặp phải chính là ảnh chụp bị mờ hoặt mất nét. Tuy nhiên người dùng không nên lo lắng, nếu bị bụi bẩn hãy thử ngay bằng cách lau sạch bằng miếng vải mềm không xơ (vải microfiber). Sau đó hãy test lại camera lần nữa.

Nếu đang sở hữu iPhone có tính năng chống rung quang học (optical image stabilization) (iPhone 6s Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8 Plus và iPhone X) sẽ thấy vỏ kim loại hoặc phụ kiện ống kính từ có thể ảnh hưởng đến chức năng này. Hãy thử tháo những phụ kiện này ra, sau đó chụp ảnh và so sánh với hình ảnh trước.

Nếu vô tình bật tính năng khoá AF/AE trên iPhone, lúc này máy ảnh sẽ tập trung lấy nét tại tiêu điểm mà người dùng đã khoá và làm mờ những thứ xung quanh. Để tắt tính năng này và bật tính năng lấy nét tự động chỉ cần chạm vào một chỗ trống trên màn hình iPhone là được.

Đèn flash trên iPhone không bật được

Mặc dù các bức ảnh sẽ trông đẹp hơn nếu không có đèn Flash, tuy nhiên ở một số trường hợp cũng cần đến đèn Flash để cải thiện hình ảnh. Nếu đèn Flash không hoạt động, hãy thử khắc phục bằng cách kiểm tra đèn flash LED trên điện thoại bằng đèn pin, có thể truy cập từ Control Center. Đảm bảo cài đặt flash được đặt thành Auto, On hoặc Off bằng cách chạm vào icon tia chớp ở góc trên cùng bên trái của màn hình. Tuy nhiên hãy cẩn thận khi dùng đèn Flash trong điều kiện môi trường quá nóng. Lúc này iPhone sẽ thông báo tắt đèn Flash cho đến khi đèn nguội lại.

