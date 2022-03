Thư ký Thứ trưởng Bộ Công an làm Phó Giám đốc Công an Quảng Nam

Sáng 17-3, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố quyết định về việc điều động trung tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Cục trưởng, Thư ký Thứ trưởng Bộ Công an, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, tặng hoa chúc mưng tân Phó Giám đốc Công an Quảng Nam

Trung tá Nguyễn Văn Tuấn (SN 1981, quê huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) là tiến sĩ Tội phạm học và điều tra tội phạm, cử nhân Cảnh sát kinh tế Học viện Cảnh sát nhân dân, cử nhân Tiếng Anh, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, trung tá Nguyễn Văn Tuấn giữ chức Phó Cục trưởng, Thư ký thượng tướng Nguyễn Văn Sơn - nguyên Thứ trưởng Bộ Công an…

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, tặng hoa chúc mừng trung tá Nguyễn Văn Tuấn nhận nhiệm vụ mới

Đến dự và chúc mừng Công an tỉnh Quảng Nam có tân phó giám đốc, ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, bày tỏ kỳ vọng trung tá Nguyễn Văn Tuấn sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, giữ gìn và phát huy sự đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian đến; tiếp tục xây dựng hình ảnh đẹp của Công an tỉnh và địa bàn Quảng Nam trên chặng đường phát triển mới.

Trung tá Nguyễn Văn Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ

Như vậy, hiện nay, Công an tỉnh Quảng Nam có 5 phó giám đốc, gồm đại tá Huỳnh Sông Thu, đại tá Nguyễn Hà Lai, thượng tá Nguyễn Thành Long, thượng tá Hồ Sông Ân và trung tá Nguyễn Văn Tuấn.

Tác giả: Trần Thường

Nguồn tin: Báo Người lao động