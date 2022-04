Thứ "kinh dị" nhất định phải có trong bát phở chúng ta hay ăn, từng là đặc sản tiến vua mà không phải ai cũng biết

Trong vô vàn món ăn ngon và các đặc sản nổi tiếng của Việt Nam, có không ít trong số đó là những món ăn kinh dị, khiến không ít người chùn chân không dám thử bởi hình hài có phần hơi gây hoang mang. Nào là đuông dừa, trứng vịt lộn, hay như một món ăn và đồng thời cũng là thành phần quan trọng của món phở, đó chính là con sá sùng.

Your browser does not support the video tag.

Thứ nhất định phải có trong bát phở chúng ta hay ăn, từng là đặc sản tiến vua mà không phải ai cũng biết

Sá sùng còn được gọi bằng những cái tên khác như sâu cát, sâu đất..., là một loại trùn biển được tìm thấy ở nhiều nơi như biển Quảng Ninh và một số vùng ở miền Tây... Với hình hài như những con giun khổng lồ, làn da trơn tuột và liên tục ngọ nguậy, sá sùng khiến cho rất nhiều người cảm thấy sợ hãi, coi là kinh dị và không dám thử.

Thế nhưng trên thực tế, sá sùng là một món đặc sản rất ngon, dù bán giá cao nhưng vẫn được rất nhiều người săn lùng. Đây còn là một đặc sản tiến vua thời xưa, và thường chỉ có tầng lớp quý tộc mới có điều kiện ăn.

Đặc biệt, dù đã được chia sẻ khá nhiều lần nhưng vẫn có những người không biết, đó là con sá sùng này là một trong những nguyên liệu vô cùng quan trọng để tạo nên nước dùng phở. Bên cạnh các nguyên liệu như xương, quế, hồi, thảo quả... thì người ta sẽ cho thêm sá sùng khô vào nồi nước dùng. Nó giúp cho nước dùng có vị ngọt thanh tự nhiên không thể thay thế bằng các gia vị khác.

Tất nhiên, bên cạnh phở, nếu có điều kiện thì hãy thử những món khác từ sá sùng như xào, nướng, nấu cháo, tẩm bột chiên giòn... nhé!

Nguồn: TikTok @liam260394

Tác giả: Hạ Linh

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc