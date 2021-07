Thủ khoa khối B toàn quốc được thưởng nóng

Phó hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh thầy Phan Khắc Nghệ thưởng nóng 10 triệu đồng cho thủ khoa Khối B.

Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 cho thấy, Nghệ An có 761 bài thi đạt điểm 10 (năm ngoái 177 bài). Hà Tĩnh có 578 bài thi đạt điểm 10, cao gấp gần 4 lần năm ngoái.

Cụ thể, tại Hội đồng thi Nghệ An có có 761 điểm 10. Trong đó, Giáo dục công dân có 557 bài thi; tiếp theo là Ngoại ngữ với 120 bài thi đạt điểm 10, còn lại điểm 10 nằm rải ở các môn, trừ Ngữ văn. Môn Toán 6 thí sinh; Môn Vật lý có 2 thí sinh; Hóa học có 15 thí sinh; Sinh học có 27 thí sinh; Lịch sử có 22 thí sinh; Địa lý có 12 thí sinh.

Nghệ An năm nay cũng có thủ khoa khối C toàn quốc là em Đinh Thị Kim Ngân (lớp 12C3, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) với 29,25 điểm.

Hà Tĩnh là địa phương gặt hái quả ngọt tại kỳ thi năm nay với số lượng điểm 10 tăng gần gấp 4 lần so với năm ngoái.

Cụ thể, năm nay ở tất cả các môn có 578 bài thi đạt số điểm tuyệt đối. Giáo dục công dân 429 em, Ngoại ngữ 79 em và Sinh học 31, môn Lịch sử có 13 em, Địa lý có 17 em đạt điểm 10.

Các môn Toán, Hóa học và Vật lý năm nay có ít điểm 10 hơn so với năm ngoái. Cụ thể: Toán 4 điểm 10 (năm trước 17 điểm 10); Hóa học 5 điểm 10 (năm trước 14 điểm 10); Vật lý không có điểm tuyệt đối, 9,75 là điểm cao nhất và có 2 em đạt được mức điểm này (năm trước 1 điểm 10).

Riêng môn Ngữ văn, mức điểm cao nhất thí sinh đạt được ở Hội đồng thi này là 9,75 và chỉ có duy nhất 1 thí sinh đạt được mức điểm này.

Hà Tĩnh cũng là địa phương có thủ khoa Khối B cũng là thủ khoa toàn quốc với số điểm 30/30, đó là em Võ Thị Kim Anh, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Ngay trong sáng nay, Kim Anh được thầy Phan Khắc Nghệ, Phó hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh thưởng nóng 10 triệu đồng vì thành tích học tập,

Tác giả: Hà Linh

Nguồn tin: Báo Tiền Phong