Thu hồi giấy phép báo An ninh Thủ đô, Công an TP HCM từ 1/3

Bộ Thông tin và Truyền thông thu hồi và cấp phép mới cho một số cơ quan báo chí. Ảnh minh họa.



Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) vừa có Quyết định thu hồi giấy phép và cấp phép mới cho một số cơ quan báo chí sau khi chuyển đổi cơ quan chủ quản.

Theo đó, ngày 5/1/2021 vừa qua, Bộ TT&TT có Quyết định 04/QĐ- BTTTT về việc thu hồi giấy phép hoạt động báo chí của Báo An ninh Thủ đô, Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Công an Đà Nẵng, Báo An ninh Hải Phòng, Báo Công an Nghệ An do thực hiện quy hoạch báo chí. Bộ TT&TT thu hồi các giấy phép hoạt động báo chí do Bộ TT&TT cấp vì cơ quan chủ quản thực hiện quy hoạch báo chí.

Quyết định về việc thu hồi các giấy phép này của Bộ TT&TT có hiệu lực kể từ ngày 1/3/2021.

Cũng trong ngày 5/1/2021, Bộ TT&TT có quyết định số 08/GP-BTTTT về việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí đối với Báo Công an nhân dân. Theo đó, đối với loại hình báo in gồm có ấn phẩm chính Báo Công an nhân dân, 7 kỳ/tuần. Ngoài ra, còn có ấn phẩm Chuyên đề An ninh thế giới Tuần 2 kỳ/tuần, ấn phẩm Chuyên đề An ninh thế giới Tháng 2 kỳ/tháng, ấn phẩm Chuyên đề Văn nghệ Công an 1 kỳ/tuần, ấn phẩm chuyên đề An ninh Thủ đô 7 kỳ/tuần, ấn phẩm Chuyên đề Công an Thành phố Hồ Chí Minh 6 kỳ/tuần.

Loại hình điện tử sẽ có tên gọi Báo điện tử Công an nhân dân. Tên miền cand.vn, cand.com.vn.

Theo Quyết định này, Giấy phép hoạt động báo chí in có hiệu lực kể từ ngày 1/3/2021, thay thế Giấy phép hoạt động in số 1879/GP-BTTTT ngày 14/11/2011 và Giấy phép hoạt động báo điện tử số 91/GP-BTTTT ngày 23/2/2016 do Bộ TT&TT cấp.

Bộ TT&TT cũng yêu cầu cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016, các văn bản pháp luật có liên quan và những điều ghi trong Giấy phép hoạt động báo chí này.

* Hiện nay Cục Truyền thông Công an nhân dân bao gồm 10 đầu mối, trong đó có 4 phòng chức năng (là Phòng Tổng hợp, Phòng Chính trị, Phòng Hậu cần, Phòng Quán lý Báo chí), 1 cơ quan đại diện tại phía Nam, 3 đơn vị sự nghiệp công lập (gồm Báo Công an nhân dân, Truyền hình Công an nhân dân, Nhà xuất bản Công an nhân dân), ngoài ra còn có đầu mối Phát thanh Công an nhân dân và Điện ảnh Công an nhân dân. Trong Cục Truyền thông Công an nhân dân có tổng cộng 21 đơn vị cấp phòng, ban.

Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân là Trung tướng Mai Hà. Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân là Đại tá, nhà văn Phạm Khải.

Theo Quyết định số 362/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, Báo Công an nhân dân và 4 cơ quan báo chí khác được thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Tác giả: PV (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết