Thót tim giây phút giải cứu cô gái trẻ định nhảy lầu tự tử

Theo đó, cô gái hơn 20 tuổi ngồi trên lan can ban công ở tầng 3 của căn nhà 4 tầng trên đường số 1 (phường 10, quận Gò Vấp) khóc nức nở, định nhảy lầu tự tử.

Cô gái ngồi trên lan can với ý định tự tử (Ảnh cắt từ clip).

Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh hô hoán, khuyên ngăn cô gái từ bỏ ý nghĩ dại dột, đồng thời điện báo cho lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Gò Vấp nhanh chóng có mặt động viên, trấn an tinh thần cô gái trẻ.

Thót tim giây phút giải cứu cô gái nhảy lầu tự tử (clip người dân cung cấp).

Một nhóm cảnh sát trải nệm phao dưới đường để tránh tình huống xấu xảy ra. Một nhóm chiến sĩ khác phối hợp với người dân, tiếp cận từ lầu 4 của căn nhà để tìm cách giải cứu.

Trong lúc cô gái ngồi khóc sụt sùi ở trên lan can, một người dân nhanh chóng ôm gọn, kéo vào khu vực an toàn.

Chứng kiến giây phút thót tim, hàng chục người dân đứng dưới đường đã vỗ tay hoan hô khi cô gái được giải cứu an toàn.

Tác giả: Tiến Mạnh

Nguồn tin: Báo Dân trí