Thông tin vụ công an xã cầm súng yêu cầu người dân ra khỏi trụ sở

Tối ngày 3/3, mạng xã hội facebook lan truyền clip ghi lại cảnh người dân bị lực lượng công an xã Thành Công (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) yêu cầu ra khỏi trụ sở. Đặc biệt, 1 cán bộ công an chính quy cầm trên tay khẩu súng khi yêu cầu người dân đã gây xôn xao dư luận.

Trưa 4/3, lãnh đạo Công an huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin về việc cán bộ công an xã Thành Công (huyện Khoái Châu) cầm vật giống súng, yêu cầu người dân ra khỏi trụ sở.

Hình ảnh được người dân ghi lại và đăng lên mạng xã hội

Vị lãnh đạo cho biết, lực lượng công an được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ để thi hành công vụ. Việc cầm theo công cụ hỗ trợ mà không sử dụng thì không có vấn đề. Khẩu súng mà cán bộ công an xã sử dụng là súng bắn đạn cao su, đạn hơi cay, công an mỗi xã được phát 1 khẩu như vậy.

Vị lãnh đạo cho biết, đối với người vào trụ sở công an, trụ sở cơ quan nhà nước mà không có chức năng nhiệm vụ, chưa được sự đồng ý của thủ trưởng các cơ quan đơn vị nhưng đã tự ý quay video, ghi âm...rồi đưa lên mạng xã hội thì có thể vi phạm. Trong trường hợp trên, cơ quan công an sẽ xác minh, làm rõ.

Tác giả: Đặng Thủy

Nguồn tin: toquoc.vn