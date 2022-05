Thông tin mới nhất vụ 3 người tử vong trong phòng trọ: Nạn nhân được cấp cứu cũng đã không qua khỏi

Liên quan vụ cả nhà gặp nạn trong phòng trọ ở TP Thủ Đức, chiều 19/5, trên báo Dân trí, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận, nữ bệnh nhân tên L. (23 tuổi, quê Bình Thuận) đã tử vong lúc 15h50 cùng ngày. Đây là trường hợp thứ 4 tử vong trong vụ việc.

Căn phòng trọ xảy ra vụ việc (Ảnh: A.X.).

Trước đó, chị L. được đưa vào khoa cấp cứu chiều 18/5 trong tình trạng hôn mê sâu, sinh hiệu không ổn định, huyết áp tụt, phải dùng thuốc vận mạch. Bệnh nhân được cấp cứu hồi sức, cho thở máy, chống phù não, điều trị toan kiềm, hỗ trợ tình trạng suy gan thận. Đến 20h30 tối 18/5, tình trạng sinh hiệu bệnh nhân ổn định, còn hôn mê sâu nhưng các thuốc vận mạch đã giảm. Tuy nhiên, bệnh nhân tổn thương não rất nặng. Đến chiều 19/5, bệnh nhân tử vong.

Trên báo Tiền phong thông tin, những người dân xung quanh cho hay, ông K. và vợ làm nghề bán cá hấp ở chợ. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên hai người con cũng nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình. Thời điểm phát hiện vụ việc, nồi cá hấp vẫn đang sôi trên bếp, trong phòng trọ bốc lên mùi khó chịu.

Cách đây ít ngày, ông K. đã dùng vải bịt kín các lỗ thông gió trong phòng trọ để lắp máy lạnh. Công an nghi ngờ các nạn nhân tử vong do ngộ độc khí CO.

Trước phòng trọ của gia đình nạn nhân có bếp than.

Như đã thông tin, sáng 18/5 người dân trong dãy trọ ở hẻm 25 đường số 6 (phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức) không thấy gia đình ông K. (45 tuổi) đi làm nên gõ cửa kiểm tra và không thấy ai trả lời.

Nghi điều không lành, mọi người phá cửa, phát hiện cả gia đình ông K. nằm bất động. Các nạn nhân được đưa vào Bệnh viện TP Thủ Đức cấp cứu nhưng vợ chồng ông K. và con trai không qua khỏi. Riêng cô con gái L. nguy kịch, được chuyển tiếp tới Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo các nhân chứng, khi cánh cửa phòng trọ được mở ra, họ phát hiện bên trong có mùi hôi.

Nhận tin báo, Công an phường Hiệp Bình Phước và Công an TP Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra.

Bước đầu, lực lượng chức năng nghi ngờ các nạn nhân bị ngạt khí. Tuy nhiên theo bác sĩ, đây chỉ là mô tả và nghi ngờ ban đầu.

