Thông tin chi tiết Samsung Galaxy Z Fold4, giá từ 41 triệu đồng

Chiếc điện thoại màn hình gập cao cấp nhất của Samsung gần như không thay đổi về thiết kế nhưng sẽ ngắn hơn ở chiều dài và rộng hơn so với đời trước dù kích thước vẫn là 7,6 inch khi mở ra. Phần khung máy sử dụng hợp kim nhôm có tên Armor Aluminum giúp máy bền hơn.



Thay đổi lớn nhất trên Galaxy Z Fold4 có vẻ là nằm ở phần bản lề gập, nơi mà Samsung nhận được nhiều phàn này ở thế hệ Z Fold3. Theo Samsung, sau quá trình nghiên cứu, họ đã loại bỏ cơ cấu bản lề bánh răng và thay bằng dạng khớp xoay, giống kiểu bạc đàn. Cơ cấu bản lề mới sẽ mỏng hơn, nhẹ hơn và bền hơn so với đời trước.

Màn hình gập chính của Galaxy Z Fold4 được nâng cấp về độ sáng và tốc độ làm tươi. Độ sáng được tăng từ 900 nits lên 1.000 nits. Trong khi đó tốc độ làm tươi sẽ từ 1Hz - 120 Hz, nghĩa là chỉ thay đổi ở tốc độ làm tươi tối thiểu, trên Z Fold3 là từ 10-120 Hz. Điều này sẽ giúp cho Z Fold4 có khả năng tiết kiệm pin tốt hơn trong một số trường hợp khi màn hình không cần làm tươi liên tục.







Tấm nền màn hình chính của Galaxy Z Fold4 là AMOLED 2X, độ phân giải 2.176 x 1.812, với khả năng hiện thị tốt hơn các nội dung HDR. Samsung vẫn chiếm ưu thế với công nghệ tấm nền và hiển thị nên Z Fold4 hứa hẹn sẽ cho chất lượng hiển thị tốt hơn, sống động hơn và cả khả năng hiển thị ngoài trời cũng được nâng cấp. Kính trên của màn hình là Gorilla Glass Victus+ mới nhất với độ bền cao nhất hiện tại.

Phần màn hình phụ bên ngoài cũng được trang bị tấm nền AMOLED 2X với độ phân giải 2.316 x 904, và có kích thước 6,2 inch; tần số làm tươi từ 48-120 Hz.



Với Galaxy Z Fold4, Samsung muốn chứng tỏ sức mạnh trong việc tạo ra một chiếc máy chụp ảnh đẹp. Cụm camera ở mặt sau có tới 3 camera khác nhau và camera chính được nâng cấp độ phân giải từ 12 MP lên 50 MP, khẩu độ f/1.8 cùng các công nghệ Dual Pixel AF, chống rung quang học OIS,… Với các thuật toán xử lý hình ảnh nịnh mắt người dùng thì chắc chắn Z Fold4 sẽ khiến nhiều người hài lòng về tấm ảnh thu được.

Tính năng camera tele được nâng cấp khả năng zoom từ 2x lên 3x, giúp chụp chân dung tốt hơn. Camera superwide có độ phân giải 12 MP, khẩu độ f/2.2. Trong khi đó camera selfie vẫn được giữ nguyên so với đời trước, độ phân giải 4 MP, f/2.2.

Là một chiếc smartphone flagship nên tất nhiên Galaxy Z Fold4 được trang bị chip xử lý cao cấp nhất đến từ Qualcomm - Snapdragon 8+ Gen 1, được sản xuất trên tiến trình 4 nm. Máy cũng được trang bị RAM LPDDR5 12GB, cho hiệu năng mạnh mẽ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu làm việc, giải trí, chơi game của người dùng. Các tùy chọn bộ nhớ cho Z Fold4 gồm 256 GB, 512 GB và 1 TB, công nghệ UFS 3.1.



Giao diện Flex trên Galaxy Z Fold4 được cải tiến để mang đến trải nghiệm tốt hơn. Tính năng đa nhiệm trên Z Fold4 khá thông minh với thanh công cụ phía dưới màn hình, rất giống trên các máy tính cá nhân. Khi kết hợp với S Pen, người dùng có thể làm việc hiệu quả hơn. Ngoài ra, nhờ màn hình rộng khi mở ra, Galaxy Z Fold4 có thể thực hiện được rất nhiều tác vụ mà các điện thoại thông thường không làm được. Hệ điều hành One UI trên Z Fold4 cũng được tùy biến từ nền tảng Android 12L mới nhất hiện tại và có thể sẽ được nâng cấp khi Android 13 ra mắt.



Về phần pin, Z Fold4 chỉ được nâng cấp thêm một chút ít dung lượng, gần như không đáng kể. Pin trên Z Fold3 có dung lượng 4.380 mAh, còn trên Z Fold4 là 4.400 mAh. Hy vọng là Z Fold4 có khả năng tiết kiệm pin tốt hơn vì Z Fold3 gặp tình trạng tụt pin quá nhanh. Z Fold4 được trang bị công nghệ sạc siêu nhanh Super Fast Charging/Fast Wireless Charging 2.0 và có thể sạc ngược cho các thiết bị khác của Samsung.

Trọng lượng của Samsung Galaxy Z Fold4 giảm so với đời trước, chỉ 263g so với 271g của Z Fold3. Máy nhẹ hơn sẽ giúp người dùng cảm thấy thoải mái hơn khi để máy trong túi quần hoặc cầm máy sử dụng lâu. Máy vẫn sẽ giữ tiêu chuẩn chống nước IPX8 cho phép máy an toàn khi bị ngâm dưới nước sâu 1m trong 1 tiếng đồng hồ.

Tại thị trường Việt Nam, Samsung Galaxy Z Fold4 có giá bán chi tiết như sau:

Phiên bản 12+256GB: 40.990.000 VND

Phiên bản 12+512GB: 44.490.000 VND

Phiên bản 12+1TB: 49.990.000 VND (chỉ bán trên Samsung.com)

Hiện tại Samsung đã cho đặt hàng trước từ 10/08 và giao hàng sớm từ 26/8./.

Tác giả: CTV Khánh Ngọc

Nguồn tin: Báo VOV