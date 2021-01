Thống đốc Nguyễn Thị Hồng chỉ đạo "nóng" về đổi tiền sai dịp Tết

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản số 684 đề nghị các đơn vị thuộc NHNN, các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo đó, NHNN yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tăng cường công tác bảo vệ, công tác phòng cháy chữa cháy; đảm bảo an toàn tài sản, trụ sở, kho tiền, thống nhất kế hoạch thu, chi tiền mặt trong những ngày nghỉ Tết với các TCTD trên địa bàn để đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt cho hệ thống ATM; Tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn, bảo đảm thanh khoản và an toàn hệ thống; Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động mua, bán ngoại tệ, vàng và dịch vụ đổi tiền không đúng quy định của pháp luật.

Thống đốc yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu tiền mặt, hoãn chi tiền mặt; kịp thời xử lý mua, bán ngoại tệ, vàng và dịch vụ đổi tiền không đúng quy định (ảnh minh họa).

Bên cạnh đó, Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Thống đốc về việc cung ứng tiền mặt cho các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn, đảm bảo lưu thông tiền tệ thông suốt, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu tiền mặt, hoãn chi tiền mặt làm ảnh hưởng đến tình hình lưu thông tiền tệ.

Theo yêu cầu của Thống đốc, các đơn vị cần tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn nâng cao chất lượng dịch vụ, theo dõi tồn quỹ và tiếp quỹ kịp thời, đảm bảo các ATM hoạt động an toàn, thông suốt; chủ động xử lý kịp thời các tình huống xảy ra khi nhu cầu rút tiền lớn tập trung vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán…; Bố trí cán bộ trực để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trong dịp Tết và chủ động chuẩn bị các phương án đáp ứng về tiền tệ và hoạt động ngân hàng để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng cần chủ động xây dựng phương án, kế hoạch tiền mặt phù hợp, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu tiền mặt của khách hàng cả về giá trị và cơ cấu mệnh giá. Theo dõi sát diễn biến thu, chi tiền mặt của các chi nhánh trong hệ thống để kịp thời có phương án xử lý, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiền mặt trước, trong và sau dịp Tết.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tổ chức tốt các dịch vụ thanh toán phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu; chủ động có kế hoạch để phục vụ tốt các doanh nghiệp trong hoạt động thanh toán quốc tế, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, không để doanh nghiệp bị chậm thanh toán trong những ngày nghỉ Tết; bảo đảm cung ứng dịch vụ thanh toán điện tử, thanh toán thẻ ngân hàng ổn định, an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thanh toán trong dịp Tết.

Đặc biệt, các ngân hàng cần quán triệt cán bộ, nhân viên ngân hàng thực hiện đúng các quy trình nghiệp vụ và quy định, quy chế nội bộ; nâng cao tinh thần, ý thức phục vụ doanh nghiệp và người dân; tăng cuồng cảnh giác đối với các phương thức, thủ đoạn phạm tội và phối hợp với cơ quan chức năng trong việc phòng ngừa và ngăn chặn rủi ro trong hoạt động ATM; chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng; Tăng cường công tác bảo vệ an toàn trụ sở, phòng giao dịch, đặc biệt những nơi vắng, xa khu dân cư; bố trí cán bộ trực để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trong dịp Tết.

"Không tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện ô tô, tài sản công đi lễ hội hoặc các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, lễ hội", văn bản của NHNN nhấn mạnh.

Tác giả: An Hạ

Nguồn tin: Báo Dân trí