Thời tiết ảnh hưởng đến làn da như thế nào?

Nhiệt độ cao làm da tiết nhiều dầu hơn

Nhiệt độ cao ảnh hưởng đến làn da. Nguồn ảnh: Internet

Nguyên nhân tại sao da lại sản xuất ra nhiều dầu hơn khi thời tiết ấm hơn hiện vẫn chưa được làm rõ. Theo tiến sĩ Neal Schultz, một chuyên gia về da liễu tại Manhattan, bạn có thể tưởng tượng làn da dầu của mình giống như một lát bơ vậy. Nếu bạn đun nóng, miếng bơ cứng sẽ chuyển thành dạng lỏng. Thời tiết nóng sẽ làm nóng lớp dầu trên mặt bạn, khiếp lớp dầu này lỏng và dễ thấy hơn. Bạn nên thận trọng bởi đôi khi rửa mặt sạch với những loại sữa rửa mặt mạnh có thể sẽ khiến tình trạng tiết dầu trở nên nặng hơn. Tốt nhất, bạn chỉ nên thấm lớp dầu thừa bằng loại giấy thấm dầu chuyên dụng dành cho da mặt.

Không khí bị ô nhiễm

Các nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa tỷ lệ ô nhiễm không khí với sự phát triển của các nếp nhăn và chấm đồi mồi trên da (hậu quả của các gốc tự do). Bạn sẽ có ít các dấu hiệu lão hóa hơn nếu sống trong một môi trường trong lành. Nếu bạn sống tại các thành phố lớn, bạn nên bảo vệ da mặt của mình bằng các loại kem chống nắng phổ rộng, có công thức có thể chống lại các chất gây ô nhiễm có trong không khí. Ngoài ra, bạn cũng có thể cân nhắc đến việc sử dụng các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa để làm giảm những tổn thương do các gốc tự do gây ra trên toàn cơ thể.

Thời tiết khô

Khi độ ẩm không khí xuống thấp, da của bạn cũng sẽ bị khô, dẫn đến xỉn màu và bong tróc. Các tế bào da chết sẽ tích tụ trên bề mặt da, ngăn không cho các sản phẩm chăm sóc da ngấm vào sâu và thậm chí lớp trang điểm của bạn cũng sẽ không như ý.

Nắng nóng

Chắc hẳn ai cũng hiểu rằng nắng có thể gây ung thư da, đốm đen trên da và nếp nhăn. Kể cả khi trời râm, bạn cũng cần bảo vệ da bằng kem chống nắng, vì chỉ cần là ban ngày thì luôn có tia UV hiện hữu.

Làm sao để chăm sóc da khi thời tiết thay đổi?

Làm thế nào bạn có thể chăm sóc làn da của bạn trong những giai đoạn thời tiết thay đổi, chuyển mùa? Có một vài điều bạn có thể làm cho làn da của mình đấy!

Hạn chế tắm nước nóng

Trong quá trình thay đổi từ mùa hè sang mùa thu và mùa thu sang mùa đông, khi độ ẩm thấp hơn, bạn nên hạn chế tắm bằng nước nóng cũng như hạn chế tắm dưới vòi sen quá 5 phút.

Chọn đúng sữa tắm

Ngoài ra, chọn đúng sữa tắm dưỡng ẩm cho da khô cũng rất quan trọng. Hãy bỏ túi cho mình Sữa tắm phục hồi da khô Love Beauty And Planet Tropical Refresh bạn nhé!

Với công thức chứa dầu dừa organic cùng hoa Ylang Ylang, sản phẩm giúp phục hồi, bù đắp dưỡng chất và tái tạo độ ẩm cho làn da khô và mang đến mùi hương dịu nhẹ, lý tưởng cho làn da của bạn.

Kem dưỡng ẩm

Hơn nữa, bạn cũng nên thoa kem dưỡng ẩm trong vòng 60 giây sau khi tắm và tìm kiếm những loại kem có chứa các thành phần dưỡng ẩm cho da như glycerin, ceramides và axit hyaluronic. Bên cạnh đó, bạn cũng nên chọn cho mình những dòng essence có khả năng dưỡng ẩm để giúp da không bị sần sùi khi thời tiết thay đổi nhé!

Không được quên sữa rửa mặt và kem chống nắng

Bác sĩ Zeichner khuyên bạn nên chuyển sang dùng sữa rửa mặt có khả năng kiềm dầu để loại bỏ bã nhờn trên da. Việc này cũng quan trọng như cách bạn chọn cho mình sữa tắm dưỡng ẩm cho da khô vậy! Và kem chống nắng cũng rất quan trọng trong giai đoạn thời tiết thay đổi đấy nhé!

Tác giả: Bằng Lăng (TH)

Nguồn tin: tieudung.vn