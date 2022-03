Thói quen không ngờ gây bệnh mãn tính

Bệnh mãn tính là gì?

Ngủ muộn là thói quen gây bệnh mãn tính. Nguồn ảnh: Internet

Theo định nghĩa của Trung tâm thống kê Y tế quốc gia Hoa Kỳ, bệnh mãn tính là một căn bệnh tồn tại trong thời gian dài, khoảng từ 3 tháng đến nhiều hơn 1 năm. Nhìn chung, các bệnh mạn tính không thể phòng ngừa được bằng vắc-xin hay chữa khỏi bằng thuốc, cũng không thể tự khỏi. Tuy nhiên bạn vẫn có thể sống chung với bệnh và kiểm soát các triệu chứng hàng ngày theo hướng dẫn của bác sĩ. Bệnh cũng có thể trải qua các chu kỳ như phát triển nặng, được kiểm soát hoặc ổn định.

Tính đến năm 1998, có khoảng 80% người Mỹ trên 65 tuổi đang gặp phải ít nhất một tình trạng sức khỏe mãn tính. Các hành vi gây hại cho sức khỏe - đặc biệt là sử dụng thuốc lá, ít hoạt động thể chất và thói quen ăn uống không lành mạnh - chính là những tác nhân chính hàng đầu gây ra các bệnh mãn tính. Bệnh mạn tính có xu hướng trở nên phổ biến hơn ở người cao tuổi.

Thói quen gây bệnh mãn tính

Đi ngủ sau 12h đêm

Trong xã hội hiện đại có rất nhiều người thức khuya, nhưng bạn không biết rằng, việc để cho cơ thể trong tình trạng thiếu ngủ lâu ngày sẽ làm suy giảm khả năng miễn dịch, có thể mắc nhiều bệnh mãn tính khác nhau như huyết áp cao, tim mạch, tiểu đường,… Nó cũng có thể dẫn đến đột biến tế bào và tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Thức khuya cũng có thể khiến đường tiêu hóa không được nghỉ ngơi đầy đủ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ngủ ít hơn 6,5 giờ có liên quan đến nguy cơ tử vong cao hơn đáng kể so với những người có thời gian ngủ đủ giấc.

Uống rượu quá mức một cách thường xuyên

Tác hại của rượu đối với gan của chúng ta là một quá trình dài có tính tích lũy, bệnh sẽ tiến triển từ nhẹ đến nặng, từ "gan nhiễm mỡ do rượu" đến "viêm gan do rượu", đến "xơ gan do rượu", và cuối cùng dẫn đến sự xuất hiện của ung thư gan.

Uống rượu quá mức, mỗi lần uống thêm một lần nữa là bạn lại đang đưa mình tiến đến gần với nguy cơ mắc ung thư gan.

Thiếu hoạt động thể chất

Thừa cân, béo phì và rối loạn lipid máu (mỡ máu) do hoạt động thể chất không đủ là những yếu tố nguy cơ chính của nhiều bệnh mãn tính.

Hoạt động thể chất thường xuyên có thể ngăn ngừa và kiểm soát hiệu quả sự hình thành các bệnh mãn tính.

Tác giả: Anh Đào (TH)

Nguồn tin: tieudung.vn