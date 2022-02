Thiếu nữ say xỉn đi không vững, chỉ tay vào chú công an nói lè nhè: "Cháu về mách mẹ cháu"

Một đoạn clip ghi lại cảnh hai cô gái bị say rượu, không làm chủ được hành động và lời nói của mình đang được chia sẻ khiến nhiều người chán ngán.

Trong đoạn clip, 2 cô gái đi xe đạp điện, không rõ nguyên nhân vì đâu mà rơi vào tình trạng say khướt. Một cô gái nằm ra vỉa hè, lấm bẩn hết quần áo. Cô gái còn lại đi không không vững, miệng liên tục nói những lời lè nhè không rõ nghĩa.

Khi thấy sự xuất hiện của các chiến sĩ công an, cô gái này nói: "Chú chở cháu về cháu mách mẹ là chú bắt nạt cháu"; "Chú quát cháu, khi nãy chú quát cháu"; "Chú quay làm chi?"... Cô gái còn lại vẫn nằm gục trên vỉa hè, không còn biết gì nữa.

Your browser does not support the video tag.

Cô gái say xỉn, nói năng mất kiểm soát giữa đường.

Thiếu nữ này đi không vững.

Bất cứ ai chứng kiến đoạn clip này cũng đều ngán ngẩm trước tình trạng say xỉn của hai thiếu nữ. Nhìn cả 2 còn rất trẻ, có lẽ còn đang là học sinh nhưng đã uống rượu say, vẫn tham gia giao thông và còn nói năng mất kiểm soát.

Nhiều người nhấn mạnh việc các gia đình cần có biện pháp nhắc nhở, giáo dục con em không sử dụng rượu bia khi chưa đến tuổi cho phép cũng như tránh tình trạng say xỉn, gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh.

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: Nhịp sống Việt