Thiếu nữ 15 tuổi tử vong sau khi dùng ma túy và quan hệ tình dục

Sáng 25/11, Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết đang điều tra vụ thiếu nữ tử vong tại khách sạn đóng trên địa bàn phường Bình Hòa. Thiếu nữ tử vong được xác định tên Nguyễn Thị Mỹ X. (15 tuổi, quê ở An Giang).

Theo thông tin điều tra ban đầu, X. làm việc tại một quán karaoke tại phường Bình Hòa, TP Thuận An, Bình Dương.

Sau khi tan ca, X. cùng 4 người khác (2 nam, 2 nữ) đến thuê hai phòng tại một nhà nghỉ gần đó. Tại đây, cả nhóm cùng nhau sử dụng ma túy và quan hệ tình dục. Sau đó, X. thấy mệt nên bỏ sang phòng khác ngủ.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi tại nhà xác bệnh viện Thuận An

Đến sáng, bạn của X. qua phòng thì phát hiện X. bị trào bọt ở miệng. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do sốc thuốc khiến X. tử vong.

Tác giả: Hương Chi

Nguồn tin: Báo Tiên phong