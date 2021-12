Thi thể nữ sinh viên trong phòng trọ và tội ác mất nhân tính của gã sát nhân bệnh hoạn

Buổi xem phòng trọ kinh hoàng

3 năm đã trôi qua, nhưng trong tiềm thức của nhiều người dân sinh sống tại con phố Nguyễn Phúc Lai (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội) vẫn không sao quên được những kí ức hãi hùng về vụ trọng án nữ sinh viên trẻ tuổi, xinh đẹp và hấp dẫn Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội bị hãm hiếp, giết hại dã man trong lần đi xem phòng trọ.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 5/2018, Nguyễn Anh Tú (SN 1983, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) thuê phòng trọ trên phố Nguyễn Phúc Lai do anh Hoàng Như Tiến quản lý. Tuy nhiên ở không được bao lâu, Tú nói với chủ nhà trọ muốn chuyển đi nơi khác. Do vậy, anh Tiến tiếp tục đăng thông tin cho thuê phòng. Khoảng 21h ngày 3/6/2018, chị Đ.T.C.T (SN 1995, trú tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP. Hà Nội), sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội liên hệ với anh Tiến muốn tới xem phòng. Do bận việc bên ngoài, không ở nhà, anh Tiến nhờ Tú đưa chị T. đi xem phòng trọ.

Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm

Không lâu sau đó, tại cổng nhà trọ, Tú thấy khách đến xem phòng là một cô gái trẻ có bề ngoài xinh xắn, đi xe tay ga nên bị cáo nhặt viên gạch giấu đi. Tại khu vực hành lang tầng 3, trong lúc chị T. đứng chụp ảnh không để ý, Nguyễn Anh Tú cầm gạch đập vào đầu khiến chị này ngã xuống sàn kêu cứu. Không dừng lại ở đó, Tú tiếp tục đè lên người và bóp cổ chị T. mới mức bất tỉnh. Tại phòng trọ, thú tính nổi lên, gã thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân. Đêm 3/6, Tú đóng cửa và tiếp tục hãm hiếp chị T. nhiều lần rồi lăn ra ngủ. Sáng sớm hôm sau, phát hiện cô gái trẻ bất động, Tú lấy rượu xoa khắp người và đổ vào miệng nạn nhân hy vọng làm cơ thể ấm lên. Tuy vậy, kiểm tra thấy chị T. đã tử vong, Tú vội vàng lấy chìa khóa xe máy, tiền và dây chuyền của nạn nhân. Khi xuống tầng một, do có người nên Tú không lấy được chiếc xe của nữ sinh. Tú bắt taxi đến quán nhậu trên phố Quan Nhân (quận Thanh Xuân), cách hiện trường khoảng 3 km để uống bia.

Trong lúc đi kiểm tra khu nhà trọ, anh Tiến bất ngờ phát hiện thi thể cô gái trẻ trong phòng 303 nên vội vàng cấp báo cơ quan công an.

Cái kết thích đáng cho kẻ sát nhân

Xác định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an quận Đống Đa phối hợp cùng nhiều phòng ban nghiệp vụ Công an TP. Hà Nội khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời triển khai lực lượng truy bắt nghi phạm Nguyễn Anh Tú.

Tới 19h ngày 4/6, biết không thể thoát tội, Tú đã tới Công an quận Đống Đa đầu thú về hành vi "Giết người".

Theo lời khai của đối tượng, khi gặp nhau, anh ta và cô gái nói chuyện khá vui vẻ, không có mâu thuẫn gì. Thấy chị T. có vẻ ngoài xinh xắn, hấp dẫn, dục vọng nổi lên, Tú đã dùng gạch tấn công nạn nhân tới bất tỉnh rồi đưa vào phòng trọ thực hiện hành vi đồi bại. Tú thừa nhận đã nhiều lần hiếp dâm nạn nhân.

Lý giải về hành vi của mình, Nguyễn Anh Tú nói việc đánh, hiếp nạn nhân như trên là nhằm chiếm đoạt chị T. cho riêng mình.

Hơn 1 năm sau khi xảy ra vụ án, ngày 9/8/2019, bị cáo Nguyễn Anh Tú đã bị TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử về các tội "Giết người", "Hiếp dâm" và "Cướp tài sản". Phiên tòa thu hút được sự quan tâm rất lớn từ phía dư luận.

Nguyễn Anh Tú bị tòa tuyên phạt

Đứng trước tòa, Tú khai nhận rành rọt từng hành vi phạm tội. Mỗi câu nói của bị cáo chẳng khác nào nhát dao cứa vào tâm can người thân của nạn nhân. Khi bị cáo được HĐXX hỏi nhận thức thế nào về hành vi của mình, Tú nói tội ác của mình đã gây bức xúc cho dư luận. Hành động mù quáng của bị cáo đã gây ra cái chết cho chị T. Gây đau khổ cho 2 gia đình. Về tình người thì bị cáo không đáng con người. Bị cáo thấy mình tử hình thì mới xứng đáng với hành vi đã gây ra.

Sau quá trình nghị án và xem xét toàn diện nội dung, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội khẳng định, hành vi bị cáo gây ra là đặc biệt nguy hiểm, gây căm phẫn dư luận, đồng thời xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của bị hại. Hành vi của bị cáo thể hiện đã mất hết nhân tính không còn khả năng để giáo dục, cải tạo được nên cần phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội.

Từ đó, tòa quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Tú tử hình về tội "Giết người", 10 năm tù về tội "Hiếp dâm" và 5 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hình phạt chung 3 tội danh là tử hình.

Tác giả: P.Sĩ - C.Lê

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội