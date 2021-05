Thi thể người đàn ông nổi trên mặt hồ

Khoảng 11h45 ngày 24/5, người dân tại ngõ 8 phố Từ Hoa (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) phát hiện thi thể người đàn ông nổi ở hồ Hàm Long.

Người này cởi trần, mặc quần cộc màu xám, tử vong trong tư thế úp mặt xuống nước.

Lực lượng chức năng đưa thi thể người đàn ông lên bờ. Ảnh: Phạm Thắng.

Công an địa phương sau đó đã đưa thi thể này lên bờ để khám nghiệm. Trung tâm y tế quận Tây Hồ cũng có mặt để lấy mẫu xét nghiệm.

"Vụ việc được bàn giao cho đội nghiệp vụ Công an quận Tây Hồ điều tra", chỉ huy Công an phường Quảng An nói.

Trung tâm Y tế quận Tây Hồ lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Phạm Thắng.

Tác giả: Phạm Thắng

Nguồn tin: zingnews.vn