Thi thể người đàn ông buộc kèm cục đá nổi trong hồ "tử thần"

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Sáng 23/1, Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện thi thể người đàn ông tại hồ đá trong Đại học Quốc gia TPHCM (thuộc địa bàn phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Thông tin ban đầu, tối 22/1, người đàn ông đi câu cá tại hồ đá tá hỏa phát hiện thi thể một người nổi dưới hồ nên vội trình báo cơ quan chức năng.

Nhận thông tin, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc phòng cảnh sát PCCC và Công an TP Dĩ An có mặt vớt thi thể nạn nhân lên bờ để điều tra nguyên nhân.

Bước đầu xác định nạn nhân là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, không nơi cư trú, sống trong căn chòi tạm bên bờ hồ đá. Đáng chú ý, phần bụng nạn nhân có buộc 1 sợi dây và cột vào một cục đá.

Hiện thi thể nạn nhân đã được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi. Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Hồ đá trong Đại học Quốc gia TP.HCM được nhiều người biết đến với cái tên hồ "tử thần" vì ở đây xảy ra khá nhiều vụ đuối nước thương tâm. Chính quyền địa phương đã dựng hàng rào xung quanh, cắm nhiều biển cảnh báo người dân, sinh viên về mức độ nguy hiểm của hồ "tử thần" này.

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Dân trí