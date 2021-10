Thêm nhân chứng tố “thầy” lang ở Lục Ngạn lợi dụng khám bệnh để cưỡng dâm

Ngày 22 và 23/9/2021, báo Bắc Giang đăng các bài “Thầy” lang ở Lục Ngạn có lợi dụng chữa bệnh hiếm muộn để cưỡng dâm?” và "Giám định ADN kết luận “thầy” lang Hải là cha đẻ hai con chị Y” phản ánh việc anh Nguyễn Văn X ở huyện Lục Nam tố cáo "thầy" lang Vũ Trọng Hải lợi dụng chữa bệnh hiếm muộn cưỡng dâm vợ mình là chị Nguyễn Thị Y. Đơn của vợ chồng anh X đã được Công an huyện Lục Ngạn thụ lý xác minh và lấy mẫu của ông Hải cùng hai con chị Y đi giám định ADN. Kết quả giám định kết luận ông Hải là cha đẻ hai con chị Y.

Ngôi nhà nơi ông Hải hành nghề y trái phép.

Sau khi báo đăng bài, vụ việc được dư luận đặc biệt quan tâm. Nhắc đến "thầy" lang Hải, chị M ở xã K (huyện Lục Ngạn) từng cùng chồng đến nhà ông Hải chữa hiếm muộn cho hay: “Hơn một năm trước, vợ chồng tôi cũng đến nhờ ông Hải khám. Khi khám, ông ấy cũng bảo cởi hết quần áo nhưng tôi không chịu. Ông ấy bắt mạch, bẻ chân, bẻ tay rồi nói tôi bị "tắc kinh mạch", phải dùng nội lực thâm hậu đẩy vào mới thông được. Khi tôi hỏi đẩy như thế nào, ông ấy bảo kiểu như quan hệ vợ chồng...". Nghe ông Hải nói vậy, chị M băn khoăn bảo để về trao đổi với chồng. Lần khám đó, ông Hải lấy của vợ chồng chị 2 triệu đồng. Lần sau chị M không khám, chỉ cắt thuốc hết 1 triệu đồng. Sau hai tháng uống thuốc không thấy chuyển biến nên vợ chồng chị M không quay lại nhà ông Hải nữa.

Ngoài ra còn không ít cặp vợ chồng ở trong và ngoài huyện Lục Ngạn cũng đã tới ông Hải chữa hiếm muộn, trong đó có người đã sinh con được vài tuổi. Tuy nhiên, có thể vì lý do tế nhị, sợ ảnh hưởng hạnh phúc gia đình nên những người này chưa tới cơ quan công an tố cáo vị "thầy" lang này.

Theo một số người dân sở tại, khi báo chí thông tin ông Hải bị tố lợi dụng chữa hiếm muộn cưỡng dâm chị Y đến có con, nhiều người đã đến tìm ông Hải với vẻ bức xúc. Được biết họ đã đến đây chữa bệnh (trong đó có cả người tới chữa bệnh ung thư) tốn hàng chục triệu đồng nhưng không khỏi. Một công dân khẳng định, giữa năm 2020, ông Hải phải nhờ người thân hòa giải và đền cho một phụ nữ ở xã T đến chữa hiếm muộn 50 triệu đồng về hành vi sàm sỡ khi chữa bệnh. Hiện người phụ nữ này đã sinh con được vài tháng tuổi.

Những người hàng xóm còn cho biết thêm: Cha mẹ ông Hải là người hiền lành, thẳng thắn, tốt bụng. Biết việc khám bệnh của con là sai, họ đã nhiều lần khuyên can nhưng ông Hải không những không nghe còn cư xử hỗn hào với cha mẹ, gây gổ với anh em vì những người này không ủng hộ việc làm của mình. Trao đổi với chúng tôi, cha mẹ ông Hải cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm việc khám, chữa bệnh (KCB) theo kiểu "thông tắc kinh mạch" là không chấp nhận được.

Được biết, UBND xã Hồng Giang đã thành lập tổ công tác kiểm tra căn nhà cấp bốn nơi ông Hải dùng để KCB và phát hiện một số bao thuốc nam ẩm mốc. Tổ công tác đã lập biên bản và đề nghị ông Hải tiêu hủy toàn bộ số thuốc kể trên. Theo ông Bùi Đức Văn, Chủ tịch UBND xã Hồng Giang, việc người ra vào nhà ông Hải KCB xã khó quản lý bởi hộ này còn làm nghề sửa chữa đồ điện. Còn trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Đích, Trưởng phòng Y tế huyện Lục Ngạn nói: Theo phân cấp quản lý, đơn vị đã yêu cầu UBND xã Hồng Giang kiểm tra, lập biên bản về việc hành nghề của ông Hải. Việc UBND xã yêu cầu tiêu hủy số thuốc nam bị ẩm mốc tại nhà ông Hải là chưa đúng quy trình, quy định. Phòng Y tế đã kiểm tra vài lần nhưng do ông Hải hành nghề chui nên chưa phát hiện quả tang để lập biên bản xử lý (?!).

Thuốc nam ẩm mốc tại nhà ông Hải trước khi bị UBND xã Hồng Giang yêu cầu tiêu hủy.

Thực tế, ở thôn Kép 2 A, ai cũng biết ông Hải từng làm nghề sửa chữa điện. Vì không có khách nên ông này bỏ nghề và chuyển sang làm thuốc nam chữa bệnh từ nhiều năm trước dù không có bằng cấp chuyên môn gì. Thời gian đầu ít khách, gia đình ông Hải còn tự đi lấy thuốc nam, vài năm trở lại đây đông khách họ thuê người lên rừng lấy thuốc. Nhiều hôm thuốc nam phơi ở cửa nhà, khách ra vào khám bệnh liên tục. Đó còn chưa kể nơi ông Hải KCB nằm ngay trục đường chính, gần trụ sở UBND xã… Khi phóng viên đề nghị cung cấp biên bản kiểm tra việc hành nghề của ông Hải, dù đây không phải là văn bản mật nhưng lãnh đạo UBND xã Hồng Giang đã từ chối và cho biết chỉ cung cấp cho cơ quan công an (?!).

Liên quan đến sự việc, Công an huyện Lục Ngạn đã mời nguyên đơn, bị đơn lên đối chất. Ngày 22/9, Công an huyện cũng đã mời vợ chồng anh X đến nhà ông Hải dựng lại hiện trường. “Việc đến ông Hải chữa bệnh đều do tôi chủ động đặt vấn đề đưa vợ đi. Không cưỡng dâm sao ông Hải phải nhờ người đến nhà tôi để thỏa thuận việc đền tiền?”, anh X nói, đồng thời cho biết thêm những ngày qua, vợ chồng anh, nhất là vợ chịu rất nhiều áp lực từ dư luận và đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc.

