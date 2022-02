Thêm cầu thủ SLNA nhiễm Covid-19, U23 Việt Nam vừa đủ người đá Timor Leste

Thông tin từ Campuchia xác nhận U23 Việt Nam đã có thêm 1 ca dương tính với Covid-19, sau quá trình xét nghiệm từ phía BTC giải. Đó là trường hợp của cầu thủ Phan Bá Quyền (SLNA). Như vậy, U23 Việt Nam đã có tổng cộng 20 ca nhiễm Covid-19 kể từ đầu giải cho đến nay. Trước đó, ở trận gặp U23 Thái Lan, U23 Việt Nam có 12 ca nhiễm bệnh. Sau trận đấu đó, U23 Việt Nam có thêm 7 trường hợp nữa. Và đến hôm nay, Bá Quyền là ca số 20 mà U23 Việt Nam phải trải qua.

Phan Bá Quyền nhiễm Covid-19, U23 Việt Nam vừa đủ người đá Timor Leste

May thay, sự điều chỉnh từ BTC giải giúp U23 Việt Nam có thể thay và bổ sung thêm 10 cầu thủ nữa. Mới nhất, 4 gương mặt gồm thủ môn Trần Liêm Điều (Nam Định), hậu vệ Đoàn Anh Việt (Sài Gòn FC) Hồ Khắc Lương (SLNA) và tiền đạo Võ Nguyên Hoàng (Phố Hiến) đã được gọi gấp từ Việt Nam sang Campuchia. Cả 4 cầu thủ này đều đã đến khách sạn hội quân với đội tuyển U23 Việt Nam vào sáng nay.

Tính đến hiện tại, U23 Việt Nam có vừa vẹn 13 cầu thủ - con số tối thiểu để ra sân thi đấu với U23 Timor Leste, trong trận đấu thuộc vòng bán kết U23 Đông Nam Á 2022 vào lúc 19h00 tối nay.

Ở một diễn biến khác, tiền vệ đội trưởng Dụng Quang Nho đã kiểm tra Covid-19. Kết quả, Quang Nho vẫn còn dương tính với Covid-19 nhưng vạch ở khu vực dương tính đã mở đi rõ rệt. Đó có thể là cơ sở để U23 Việt Nam hy vọng đón Quang Nho ở trận chung kết hoặc tranh hạng Ba trong 2 ngày tới.

Đánh giá về trận đấu này, HLV Đinh Thế Nam của U23 Việt Nam nói: “Timor Leste có lối chơi riêng của họ. Tinh thần, thể lực của họ rất tốt sau khi vào bán kết. Tôi đã theo dõi Timor Leste và nhận ra một số cầu thủ quen mặt trong đội hình này từng thi đấu vào năm về trước. Tóm lại, tôi đánh giá cao Timor Leste”.

10 cầu thủ U23 Việt Nam tập luyện trong buổi tập chiều 23/2

Liên quan đến U23 Timor Leste, HLV Fabio Marciel nói: “Chúng tôi đã xem kỹ băng hình về U23 Việt Nam và có sự chuẩn bị. Họ được đánh giá cao, là ứng viên cho trận chung kết, có lối chơi tấn công rõ ràng, hơi khác so với Thái Lan. Cầu thủ Timor Leste và Việt Nam có cùng độ tuổi, nhưng chúng tôi có một chút lợi thế khi nhiều người được tích lũy kinh nghiệm ở AFF Cup 2020 và vòng loại U23 châu Á 2022 vừa qua”.

Theo HLV Fabio Marciel, U23 Timor Leste không bị tổn thất về lực lượng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ông nói: “Ở buổi kiểm tra sáng 23/2, toàn bộ thành viên U23 Timor Leste cho kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính. Đây là điều may mắn với chúng tôi. Tôi lấy làm tiếc cho U23 Việt Nam vì họ đã chịu tổn thất quá nặng nề. Chúng tôi vẫn sẽ thể hiện sự chuyên nghiệp, ra sân với tinh thần cao nhất”. Nhà cầm quân này khép lại: “Việc được nghỉ nhiều hơn có thể mang lại chút lợi thế cho chúng tôi so với Việt Nam ở bán kết. Việt Nam là đối thủ mạnh với các cầu thủ kỹ thuật đồng đều, có lối chơi hiện đại, họ cũng đến từ nền bóng đá vượt trội hơn”.

Tác giả: Phong Trần

Nguồn tin: bongda365.top