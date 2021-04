Thấy xe máy lạ đỗ trước cửa nhà, người phụ nữ có pha xử lý khiến chủ xe "tức không thể nói gì"

Câu chuyện đỗ xe dường như là chủ đề không có giới hạn trên mạng xã hội. Mỗi lần xuất hiện, chủ đề này đặc biệt thu hút sự chú ý của người xem theo cách không thể ngờ.

Theo diễn biến clip, giữa trưa hè nắng nóng, cô gái đi xe máy về nhà thì thấy trước cửa nhà mình bị một chiếc xe khác để chắn ngang lối vào. Chủ nhà chỉ định dắt chiếc xe "vô duyên" kia ra để có thể vào nhà nhưng lại mất đà, chao đảo khiến chiếc xe đổ nhào ra đường.

Điều đặc biệt là thay vì dựng lại cô gái quyết định... mặc kệ chiếc xe. Đi vòng một vòng quanh rồi bình thản đi vào nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.

Your browser does not support the video tag.

Pha xử lý xe đỗ vô ý thức của chủ nhà

Camera của nhà bên cạnh đã quay lại được hết sự việc, ngay sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý lớn. Cư dân mạng chia thành 2 phía, một bên cho rằng đỗ xe không có ý thức chắn hết lối của nhà người khác nên bị thế là đáng. Tuy nhiên, không ít ý kiến lại chê trách cách hành xử của gia chủ, hành động như vậy dễ khiến xảy ra tai nạn không đáng có.

"Cửa nhà người ta mà đỗ cái xe vô duyên hết chỗ nói, trời trưa nắng nóng về đến nhà chỉ muốn nghỉ ngơi lại còn thấy cảnh ấy ai chẳng tức. Chẳng trách ai được trách tài xế ý thức chán thôi".

"Chị chỉ cần dắt xe người ta lùi ra là được mà, lại còn làm đổ xong đi một vòng mà không dựng nó lên. Người ta cũng chỉ đỗ nhờ thôi mà!"

"Rồi để cái xe đổ như thế giữa đường mà chẳng may xảy ra tai nạn thì sao? " - Cư dân mạng để lại bình luận.

Tác giả: Diệu Thúy

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc