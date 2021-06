Thấy xe cứu thương chạy thẳng vào quán bánh mỳ, bà chủ giật mình rồi có hành động khiến MXH "dậy sóng"

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, công tác phòng, chống dịch được ưu tiên hàng đầu theo phương châm "chống dịch như chống giặc".

Những ngày này, xuất hiện nhiều hình ảnh đẹp, nhiều hành động "chia ngọt sẻ bùi", "tương thân tương ái" được kể, được chia sẻ trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khiến nhiều người xúc động.

Mới đây, mạng xã hội Tiktok xuất hiện đoạn clip về hành động đẹp mùa dịch, thu hút sự chú ý của người dùng.

Clip kéo dài chỉ vài giây, ghi lại cảnh một xe cứu thương đang chạy chậm sau đó đỗ trước quán bánh mì. Trên xe, một cán bộ y tế đã chuẩn bị sẵn tiền trên tay và chìa tiền ra ngoài qua ô cửa xe để trả cho chị bán bánh mỳ.

Khi camera quay đến gần hơn, có thể dễ dàng nhìn thấy anh cán bộ y tế đang mặc trang phục bảo hộ, đeo khẩu trang kín mít. Giữa tiết trời nắng nóng gay gắt, trên khuôn mặt anh đầm đìa mồ hôi và lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Chủ nhân đoạn clip chia sẻ: "Đang ngồi bán bánh mì thấy mấy anh chạy thẳng tới chỗ mình ngồi, làm giật mình. Đến giờ vẫn còn run đó… Cố lên Việt Nam!".

Được biết, hai nhân viên y tế thuộc trung tâm y tế Thuận An, Bình Dương đang đi làm nhiệm vụ. Trên đường, có lẽ vì vội vàng chưa kịp lót dạ, hai anh ghé vội vào tiệm bánh mỳ ven đường.

Thấy vậy, chủ nhân clip nhanh chóng làm bánh mang ra cho anh chàng cán bộ đang ngồi trên xe.

Mặc dù chàng nhân viên y tế đã chuẩn bị sẵn tiền từ trước nhưng chủ nhân clip vẫn không nhận như một cách để cảm ơn cho những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ nhân viên y tế này trong những ngày qua.

Chị Phạm Thị Bích Như, 35 tuổi, chủ nhân clip chia sẻ: "Anh ấy chuẩn bị sẵn tiền đưa ra nhưng tôi không lấy. Có một số bạn bảo sao mấy người mà chỉ làm có một ổ, thực ra tôi có hỏi anh lái xe ngồi bên cạnh rồi nhưng anh bảo không ăn, chứ không có làm tặng hết cả xe mỳ tôi cũng tặng.

Tôi thành thật cám ơn vì mọi người đã dành lời khen, thực ra tôi đăng lên không phải để kể công kể ơn gì ở đây hết. Tôi vui vì nhiều người động viên, khen, nhưng cũng có người nói tôi chuẩn bị sẵn để quay đăng lên mạng " kể công", "làm màu".

Trong khi một ổ bánh mỳ có đáng gì đâu mà kể công so với việc các anh ấy đang đi làm nhiệm vụ vì Tổ quốc. Chỉ là cảm thấy thương các anh đang làm nhiệm vụ chống dịch vất vả, nhọc nhằn. Tôi thấy hình ảnh các anh trên mạng nhiều rồi nhưng hôm nay mới gặp trực tiếp, vừa thương vừa run run.

Trời nắng nóng như đổ lửa mà các anh đi làm mặc đồ bảo hộ kín bưng, nóng bức, mồ hôi ướt đẫm, lại còn ăn ổ bánh mỳ lót dạ nên thấy thương và quay lại thôi."

Đoạn clip thu về hơn 130.000 lượt tương tác trên Tiktok

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của con người Việt Nam trở thành truyền thống tốt đẹp, là sức mạnh và động lực của dân tộc.

Trong những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp, cả nước đang gồng mình chống dịch thì bản sắc văn hóa dân tộc ấy càng trỗi dậy mạnh mẽ.

Hành động của chị bán bánh mỳ ở Bình Dương tuy thật nhỏ bé, bình dị thôi, nhưng đã phản ánh được tinh thần đoàn kết, lòng yêu thương và sống có nghĩa tình của người Việt, biểu hiện trong sự tương trợ, giúp đỡ nhau.

Câu chuyện nhỏ khiến nhiều người ấm lòng

Chị Bích Như tâm sự: "Nghèo nhân nghèo nghĩa mới lo, nghèo tiền nghèo bạc chẳng lo là nghèo, tôi mong muốn lan toả câu chuyện nhỏ bé của mình trong chuỗi những hành động đẹp giữa mùa dịch, góp phần cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh."

Đoạn clip cùng câu chuyện mà chị bán bành mỳ ở Bình Dương chia sẻ nhận về hơn 130 nghìn lượt "thả tim" cùng hàng nghìn bình luận trên mạng xã hội.

