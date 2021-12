Thầy Phan Khắc Nghệ: "Tôi chỉ trao đổi chuyên môn với người ra đề, không nói gì về đề thi"

Như nội dung VOV.VN đã đưa trước đó, biên bản làm việc của tổ chuyên gia trong đoàn công tác liên ngành Bộ GD-ĐT, Bộ Công an để xác minh thông tin báo chí phản ánh về đề thi Sinh học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 cho thấy, nội dung trong bài tổng ôn của thầy giáo Phan Khắc Nghệ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Tĩnh và đề thi chính thức cũng như đề thi thô môn Sinh của Bộ GD-ĐT có độ trùng khớp đến trên 90%.

Trước thông tin này, phóng viên VOV.VN đã có cuộc trao đổi với thầy Phan Khắc Nghệ. Thầy Nghệ cho hay, đến nay vẫn chưa biết đến biên bản làm việc liên ngành đó. “Vào tháng 7, Công an Hà Tĩnh có đến làm việc, yêu cầu tôi cung cấp thông tin khóa học, trợ giảng để điều tra, ngành giáo dục cũng yêu cầu tôi viết bản tường trình, từ đó đến nay không có bất cứ thông tin gì cả”, thầy Nghệ cho biết.

Thầy Phan Khắc Nghệ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Tĩnh.

Về việc kết quả thẩm định của tổ chuyên gia trong đoàn công tác liên ngành của Bộ GD-ĐT cho thấy sự trùng lặp đến trên 90% giữa nội dung ôn tập và đề thi chính thức cũng như đề thi thô của Bộ GD-ĐT, thầy Nghệ cho rằng, bất cứ giáo viên nào khi ôn thi buổi cuối cũng sẽ chốt lại kiến thức trọng tâm: “Có người chốt được chính xác, có người chốt được vừa vừa. Nếu nói là trùng khớp thì đây là từ nhạy cảm. Ví dụ đề thi hỏi về Nguyễn Du, thầy cô cũng ôn cho học sinh về Nguyễn Du, nhưng vấn đề là ôn thế nào. Hay với môn Sinh học, nói về cấu tạo tế bào, tôi ôn trùng khớp y nguyên hay trùng khớp thế nào”.

Giáo viên này khẳng định bản thân không làm gì “khuất tất” liên quan đến gian lận thi cử.

Liên quan đến việc thông tin trong biên bản của tổ công tác liên ngành rằng, thầy Phan Khắc Nghệ có trao đổi với bà Phạm Thị My (Tổ trưởng Tổ ra đề) và ông Bùi Văn Sâm (thành viên Tổ Thẩm định đề thi), thầy Nghệ cho biết, bản thân cũng không biết năm 2021 những vị đó có tham gia làm đề thi tốt nghiệp THPT, việc trao đổi qua các năm là có thật, nhưng chỉ là trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ giữa đồng nghiệp với nhau và không liên quan đến đề thi.

“Nếu tôi biết đề thi thì không dại gì dạy công khai thế để bị tố như thế này mà phải tìm cách khác. Bản thân những vị kia cũng đủ tầm để tự làm đề thi, không việc gì phải hỏi tôi, bản thân họ cũng không hỏi gì tôi về việc ra đề thi”, thầy Nghệ nói.

Thầy Phan Khắc Nghệ cũng khẳng định lại rằng ban ra đề thi của Bộ GD-ĐT thay đổi liên tục nên không biết ông Sâm và bà My là thành viên ban ra đề và không trao đổi gì liên quan đến bí mật đề thi.

Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Tĩnh cũng khẳng định chưa từng gặp trực tiếp bà My và ông Sâm để trao đổi.

“Nếu có sai phạm, tại sao công an vẫn chưa triệu tập tôi để điều tra, điều này rất vô lý”, thầy Nghệ nói.

Việc đề ôn tập của thầy Phan Khắc Nghệ có độ trùng khớp lớn với đề thi tốt nghiệp THPT chính thức năm 2021 đang khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi. Ngay sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc, báo chí đăng tải những phản ánh của giáo viên, chuyên gia nghi ngờ về đề ôn tập và đề thi chính thức, Bộ GD-ĐT đã có thông báo báo chí cho biết sẽ điều tra, làm rõ sự việc. Nhưng từ tháng 7/2021 đến nay, Bộ GD-ĐT vẫn chưa có bất cứ thông tin chính thức vào về sự việc này.

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho rằng, nếu kết luận của tổ chuyên gia là chính xác, độ trùng khớp đến trên 90% thì chắc chắn đã có sự móc nối, thiếu minh bạch.

“Rất khó để có sự may mắn hay trùng khớp đến như vậy. Bộ GD-ĐT còn chờ đợi gì mà chưa trả lời chính thức, nếu chỉ là sự trùng lặp ngẫu nhiên thì cũng nên thẳng thắn nói, càng ấp úng dư luận càng nghi ngờ. Trường hợp nếu có dấu hiệu sai phạm Bộ cũng cần nhanh chóng vào cuộc làm rõ”, PGS.TS Trần Xuân Nhĩ nói.

Như tin đã đưa, trước đó, ngày 4/8/2021, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã ký văn bản về việc thành lập tổ công tác liên ngành xác minh thông tin báo chí phản ánh về đề thi Sinh học trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021. Trong đó, thành phần tổ công tác liên ngành gồm cơ quan điều tra của Bộ Công an, thanh tra Bộ GD-ĐT và tổ chuyên gia.

Tổ chuyên gia gồm TS Nguyễn Văn Lập, nguyên giáo viên trường THPT Chuyên ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) và Ths Nguyễn Thị Hồng Liên, Tổ trưởng Tổ chuyên môn Sinh học, Trường THPT chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Biên bản làm việc của tổ chuyên gia trong đoàn công tác liên ngành của Bộ GD-ĐT và Bộ Công an xác minh phản ánh của báo chí về đề thi môn Sinh học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 cho thấy, tổ chuyên gia đã chọn ra 4 đề thô xuất từ máy tính của Hội đồng ra đề thi tốt nghiệp THPT 2021, được Tổ ra đề lựa chọn vào ngày 12/6/2021; 4 đề duyệt chốt bởi Hội đồng ra đề thi tốt nghiệp THPT 2021 vào ngày 22/6/2021; 1 bản PDF đề VIP 40 được thầy Phan Khắc Nghệ dạy ôn luyện cho học sinh gồm 40 câu, từ câu 81 đến câu 120. 3 video livestream của thầy Nghệ, video cô động lý thuyết trọng tâm, video chữa đề VIP40, video bị xóa sau khi livestream; các tệp được thầy Phan Khắc Nghệ gửi bà Phạm Thị My và ông Bùi Văn Sâm, các tệp bà Phạm Thị My gửi thầy Phan Khắc Nghệ qua email từ năm 2015, 2016, 2017, 2018 và 2021.

Kết quả đối chiếu đánh giá giữa nội dung ôn tập của thầy Khan Khắc Nghệ và đề thi của Bộ GD-ĐT cho thấy, đánh giá các câu hỏi trong 4 mã đề thô xuất ra từ máy tính được Tổ ra đề môn Sinh lựa chọn cho thấy các câu hỏi trong 4 mã đề đều trùng nhau theo thứ tự các câu tương ứng và khác biệt hẳn với các câu hỏi trong 12 mã đề không được chọn. Đây là điều bất thường vì nếu tổ hợp đề được chọn ngẫu nhiên từ máy tính thì không thể có hiện tượng này.

Biên bản kết luận của Tổ chuyên gia chỉ rõ, trong tổng số 40 câu của từng mã đề thô được chọn có 39 câu trùng, chiếm tỷ lệ 97,5% với các câu trong nội dung ôn tập của thầy Nghệ.

Đánh giá về câu hỏi trong 4 mã đề duyệt chốt với các câu hỏi xuất hiện trong các nội dung ôn tập của thầy Nghệ cho thấy, có sự trùng lặp rất lớn, cụ thể, trong tổng số 40 câu hỏi của từng mã đề duyệt chốt có 37 câu trùng (chiếm tỷ lệ 92,5%) với các câu trong nội dung ôn tập của ông Nghệ./.

