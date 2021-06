Trong thông báo số 2571 ngày 09/09/2020 của Sở Xây dựng Nghệ An về đủ điều kiện được huy động vốn, hợp tác đầu tư, tại mục 2 có ghi rõ “nghiêm cấm Công ty bán, cho thuê mua nhà ở trong tương lai khi chưa có thông báo đủ điều kiện của Sở Xây dựng”. Thế nhưng, nhiều năm nay chủ đầu tư đã rao bán đất nền, biệt thự tại các sàn giao dịch và cho người dân vào sinh sống.

Your browser does not support the video tag.

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: Báo Xây Dựng