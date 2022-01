Thấy gái xinh, nam thanh niên điều khiển xe máy áp sát rồi thừa cơ sàm sỡ khiến dân tình bức xúc

Theo một phần diễn biến đoạn clip ghi lại cho thấy, nam thanh niên chạy xe máy phía sau cô gái trẻ. Khi cô gái có ý định tấp xe vào trước cổng nhà thì nam thanh niên này điều khiển xe áp sát, sau đó đưa tay đụng chạm vòng 1 của cô gái.

Sau khi thực hiện xong hành vi sàm sỡ cô gái, nam thanh niên cũng phóng xe rời đi. Về phía cô gái, do sự việc xảy ra bất ngờ nên cô gái này không kịp phản ứng.

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội khiến dân tình vô cùng bức xúc. Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích, lên án hành động "biến thái" của nam thanh niên này.

"Giữa ban ngày ban mặt mà làm gì thế không biết. Bây giờ ra đường nguy hiểm thật, hết trộm cướp rồi lại biến thái"

"Thanh niên này chắc theo dõi cô gái lâu rồi, chỉ đợi cô gái tấp vào lề là ra tay hành động"

"Nhìn cũng cao to, lịch sự thế mà bỉ ổi thế. Không biết hắn có xem được clip này và đọc được bình luận của mọi người không nhỉ", là những bình luận mà cư dân mạng để lại.

