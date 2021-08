Thấy đôi chân thò ra từ cốp chiếc xe phía trước, tài xế vội báo cảnh sát, sự thật khiến ai nấy ngỡ ngàng

Vào khoảng 23h tối 29/7, một tài xế taxi họ Vương ở Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đang chở khách lưu thông trên đường thì đột nhiên thấy một chiếc ô tô đang phóng rất nhanh vụt qua xe anh. Khi nhìn vào cốp xe, tài xế bỗng giật mình và cảm thấy sợ hãi khi thấy một đôi chân thò ra ngoài. Nghi có chuyện chẳng lành, anh vội vàng gọi báo cảnh sát.

“Cảnh sát ơi, tôi thấy đôi chân người đang thò ra từ cốp xe đang chạy phía trước. Xe đang chạy trên đường vành đai 2”, anh Vương nói với cảnh sát.

Đôi chân thò ra từ cốp xe khiến tài xế hoảng sợ, vội báo cảnh sát.

Ngay khi nhận được tin báo, cảnh sát Miên Dương nhanh chóng điều động lực lượng, khẩn trương truy bắt phương tiện khả nghi. Sau hơn 20 phút, cuối cùng cảnh sát cũng chặn bắt thành công chiếc xe liên quan, đồng thời khống chế 4 người trên xe.

Phía sau cốp xe, cảnh sát cũng nhìn thấy một đôi chân người đang lộ ra nên yêu cầu chủ phương tiện mở cốp xe ra để kiểm tra. Khi cốp xe được mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến cảnh sát "chết lặng".

Bên trong cốp xe là một người đàn ông đang nằm ngủ vì quá say.

Hóa ra, bên trong là một người đàn ông đang nằm ngủ mê mệt vì quá say. Qua điều tra của cảnh sát, người điều khiển xe ô tô là một người đàn ông họ Văn, người đàn ông nằm trong cốp xe họ Hà, tất cả những người trên xe đều làm việc trong một công trường xây dựng. Vào hôm đó, sau khi tan làm, cả nhóm đã rủ nhau đi ăn uống.

Sau khi ăn uống no say, anh Văn định chở mọi người về nhà của anh ở thị trấn Trung Hưng để nghỉ ngơi. Thế nhưng, do quá say nên anh Hà đã trèo vào cốp xe nằm ngủ, bất chấp sự can ngăn của mọi người.

Không còn cách nào khác, Văn đành tạm đóng cốp xe lại rồi chở cả nhóm về nhà mình. Trên đường đi, do cốp xe quá chật chội, anh Hà đã duỗi cả hai chân ra bên ngoài cho thoải mái, gây ra sự hiểu lầm không đáng có.

Biết được đầu đuôi sự việc, cảnh sát đã nghiêm khắc phê bình tài xế và những người liên quan về hành vi lái xe nguy hiểm, đồng thời xử lý vi phạm giao thông theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Phương An

Nguồn tin: saostar.vn