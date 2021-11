Thấy biểu hiện này coi chừng cơ thể thiếu sắt

Thiếu máu do thiếu sắt là gì?

Móng tay dễ gãy có thể là dấu hiệu cơ thể thiếu sắt. Nguồn ảnh: Internet

Thiếu máu do thiếu sắt thường gặp ở phụ nữ có thai và đang hành kinh do mất máu trong kỳ kinh. Nhưng ngay cả nam giới và phụ nữ lớn tuổi cũng có nguy cơ phát triển tình trạng này. Nếu không được điều trị, tình trạng này có thể dẫn đến chảy máu trong, tim to và suy tim.

Tin tốt là tình trạng này có thể dễ dàng được điều trị bằng cách bổ sung sắt thường xuyên, nhưng trước tiên, điều quan trọng là phải được chẩn đoán đúng lúc. Cơ thể chúng ta xuất hiện một số dấu hiệu và triệu chứng của tình trạng thiếu sắt. Bạn chỉ cần xác định những dấu hiệu đó ở giai đoạn đầu và hành động phù hợp. Tốt nhất là bạn nên đi gặp bác sĩ để kiểm tra.

Dưới đây là một số dấu hiệu phổ biến của bệnh thiếu máu do thiếu sắt, theo Times of India.

Các triệu chứng của thiếu sắt

Theo Express.co.uk, thiếu sắt thường khó phát hiện. Một số người thậm chí không cảm thấy bất kỳ triệu chứng nào hoặc chỉ có các triệu chứng nhẹ. Nhưng khi nó trở nên tồi tệ hơn, những người bị thiếu sắt có thể gặp các triệu chứng sau:

Chóng mặt.

Mệt mỏi.

Móng tay dễ gãy.

Nhức đầu.

Nhiệt độ cơ thể thấp.

Hội chứng Pica (thèm ăn các đồ không phải thực phẩm, như đất hoặc giấy).

Khó thở hoặc đau ngực.

Nhịp tim nhanh hoặc không đều.

Yếu đuối.

Những ai gặp phải các triệu chứng trên thì nên đi khám ngay để phòng tránh những biến chứng nguy hiểm.

Tác giả: Hải Đường (TH)

Nguồn tin: tieudung.vn